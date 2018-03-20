Ученые выяснили, как возникает синдром хронической усталости

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или сбоев в щитовидной железе, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Endocrinology.

"Мы обнаружили, что люди с синдромом хронической усталости похожи по составу крови на тех наших пациентов, которые страдают от недостатка гормонов щитовидной железы. Если эти выводы подтвердятся, то имеет смысл проверить, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на их самочувствие", — пишут Бегонья Руиз-Нуньез и ее коллеги из университета Гронингена (Нидерланды).

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. Большинство пациентов страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

Относительно недавно ученые начали находить признаки того, что эта необычная болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

Руиз-Нуньез и ее команда нашли другое объяснение тому, как может развиваться эта болезнь, обратив внимание на то, что усталость, проблемы со зрением и многие другие симптомы СХУ характерны и для еще одной болезни – гипотиреоза, хронического недостатка гормонов щитовидной железы.

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали образцы крови у ста людей, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, и сравнили доли гормонов щитовидной железы в них с аналогичными пробами, взятыми у здоровых добровольцев.

Как оказалось, многие носители СХУ имели одну общую черту – в их крови наблюдался пониженный уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. При этом для них были характерны высокие доли тиротропина, гормона мозга, обычно заставляющего организм производить большие количества этих сигнальных молекул.

Нечто похожее, по словам медиков, происходит с жертвами гипотиреоза. Из-за недостатка йода или нарушений в работе щитовидной железы, их тело не производит достаточного количества гормонов, что заставляет мозг вырабатывать чрезмерно много тиротропина, безуспешно стимулируя их производство. В конечном итоге это приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела, в том числе и усталости.

В ближайшее время ученые планируют проверить, помогает ли "йодная" диета вернуться к нормальной жизни, и попытаются найти объяснение некоторым различиям между СХУ и гипотиреозом, которые они открыли в ходе анализа крови добровольцев.