Абелевскую премию по математике получил профессор из Канады

СТОКГОЛЬМ, 20 мар — РИА Новости, Людмила Божко. Международная Абелевская премия по математике за 2018 год присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстона, выходцу из Канады Роберту Ленглендсу "за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел", сообщила пресс-служба призового фонда Норвежской академии наук.

В сообщении для прессы уточняется, что программа Ленглендса "предсказывает существование плотной сети связей между автоморфными формами и группами Галуа".

Роберт Ленглендс родился в Канаде в 1936 году. Многолетняя научная деятельность ученого связана с принстонским институтом, где он работает в кабинете, который когда-то занимал Альберт Эйнштейн. Награждение математика пройдет в университете Осло 22 мая. Денежное вознаграждение составляет 6 миллионов норвежских крон (около 630 тысяч евро).

Мемориальный Абелевский фонд и награда были учреждены в январе 2002 года парламентом Норвегии в связи с 200-летием со дня рождения известного норвежского математика 19 века Нильса Хенрика Абеля (1802-1829) для содействия научным исследованиям в области математики и для ее популяризации в обществе. Награду вручают с 2003 года и ее часто называют в Норвегии Нобелевской премией математиков.

Среди обладателей награды — выходец из России, французский математик Михаил Громов, российско-американский профессор Яков Синай.