Курчатовский институт создает магнитный холодильник высокой мощности

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Магнитную холодильную машину, обладающую коэффициентом полезного действия порядка 85%, разрабатывают в Курчатовском институте, сообщил журналистам во вторник руководитель отделения сверхпроводимости института Виталий Круглов.

Наиболее распространенные сегодня в промышленности парокомпрессионные холодильники используют эффективно лишь не более трети энергии.

"Сейчас работаем над магнитным холодильником", — сказал Круглов.

В парокомпрессионных холодильных машинах тепло отводится от охлаждаемой среды к рабочему телу в испарителе, которое при этом закипает и частично испаряется. Компрессор отбирает образовавшийся пар и направляет его в конденсатор, где пар превращается обратно в жидкость и доставляется в испаритель, чтобы "отобрать" у охлаждаемой среды очередную порцию тепла.

Работа новой машины будет основана на магнитокалорическом эффекте — изменении температуры магнитного рабочего тела при изменении внешнего магнитного поля. Он должен будет обладать меньшими габаритами и массой, а рабочие части будут очень долговечными за счет низкой частоты их работы.