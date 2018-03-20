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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, где родился первый "пришелец" Солнечной системы

12:4920.03.2018
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© Fotolia / 3000adАстероид над ЗемлейАстероид над Землей
© Fotolia / 3000ad

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Оумуамуа, первый межзвездный астероид, скорее всего родился в двойной звездной системе, так как пары звезд должны гораздо чаще "обстреливать" окружающий космос малыми небесными телами, чем одиночные светила, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Астрономы нашли органику на первом межзвездном астероиде
"Крайне странно, что первым "пришельцем" стал астероид, а не комета – кометы гораздо чаще покидают пределы звездных систем, и их гораздо легче заметить. Мы надеемся, что этот объект поможет нам узнать много нового о жизни и структуре далеких планетных систем подобно тому, как кометы помогают нам раскрывать историю Солнечной системы", — заявил Алан Джексон (Alan Jackson), планетолог из университета Торонто в Скарборо (Канада).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Как рассказывает Джексон, необычная сигарообразная форма и сам факт существования этого объекта заставил ученых гадать, откуда этот астероид мог прилететь в Солнечную систему, где он родился и чем он был до "катапультирования" в межзвездную среду.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Астрономы не засекли "радио инопланетян" на сигарообразном астероиде

По его словам, открытие "родины" Оумуамуа — одна из самых сложных загадок для астрономов сразу по нескольким причинам. В частности, он движется с достаточно "средней" для Галактики скоростью, а траектория его движения не совпадает с положением близлежащих звезд, что не позволяет определить ни его возраст, ни сузить число кандидатов на роль его прародителя.

Джексон и его коллеги приблизились к ответу на этот вопрос, обратив внимание на то, что большая часть звезд Млечного Пути живет не в гордом одиночестве, как Солнце, а в компании одного или двух других светил. Их гравитационные взаимодействия, как предположили астрофизики, могут приводить к разрушению планет, вращающихся вокруг них, и "катапультированию" части их останков за пределы звездной системы.

Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали вероятность появления аналога Оумуамуа в двойной звездной системе и у звезды, похожей на Солнце, используя компьютерные модели подобных планетных семей, построенные с учетом данных по составу и физическим свойствам первого межзвездного астероида.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид

Эти расчеты показали, что появление второго или третьего светила в системе приводит к двум важным последствиям — резкому увеличению числа "зародышей" планет на их окраинах, а также к выбросу большей части из них в открытый космос. Как показывают расчеты ученых, пары звезд массой с Солнце в среднем выбрасывают в 10 раз больше "кузенов" Оумуамуа, чем одинокие светила.

В общей сложности, как отмечает Джексон, на долю двойных звезд приходится примерно 75% межзвездных небесных тел любых размеров, и еще большие доля и число объектов, похожих на первого "пришельца" Солнечной системы. Поэтому астрономы предполагают, что Оумуамуа родился в двойной звездной системе на относительно небольшом расстоянии от Солнца. Это сужает круг поисков его родины, заключают авторы статьи.

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