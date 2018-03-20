На Байконуре закроют площадку для запуска ракет "Протон" в 2023 году

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Стартовый комплекс на космодроме Байконур для пусков ракет тяжелого класса "Протон", с которого осуществляются старты в интересах Роскосмоса и Минобороны, будет закрыт в 2023 году, сообщили РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"В соответствии с международным договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан планируется поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса "Протон". В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации", — сообщили в ЦЭНКИ, который отвечает за эксплуатацию всех российских космодромов.

Полностью прекратить эксплуатацию ракеты-носителя "Протон" на космодроме Байконур планируется в 2025 году в связи с тем, что в носителе используется ядовитое топливо гептил. Казахстан последовательно выступает за прекращение запусков этой ракеты.

