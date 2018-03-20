Приморские ученые создали "золотой" шоколад с женьшенем

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, сообщает вуз.

Как сообщила автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология, которая позволяет извлекать компоненты на наноуровне.

"Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен", — отметила Разгонова.

В шоколаде использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. В одной плитке содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.

Также в шоколад добавляют кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото.