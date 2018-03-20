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РИА Наука
РИА Наука

Живучий микроб: сибирская язва сотни лет дремлет в могильниках

08:0020.03.2018
(обновлено: 08:21 20.03.2018)
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© Depositphotos / Sanchos303Череп быкаЧереп быка
© Depositphotos / Sanchos303

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На Крайнем Севере сохраняется риск оттаивания старых скотомогильников со спорами сибирской язвы, сообщили на днях эксперты центра "Антистихия". Два года назад из-за вспышки этого опасного заболевания на Ямале скончался ребенок. РИА Новости вместе с экспертом разбиралось, почему сибирскую язву не удается окончательно искоренить.

Айсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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В WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

"Огненный пупырух", от которого массово погибали скот и люди, упоминается еще в древнерусских летописях. Название "сибирская язва" возникло, вероятно, в конце XVIII века, когда это заболевание широко распространилось за Уральскими горами и его стали изучать.

У заболевших сибирской язвой кожа покрывается красными карбункулами, которые затем чернеют. Поэтому возбудителя назвали Bacillus anthracis ("антракс" по-гречески означает "уголь").

"Споровая форма возбудителя сибирской язвы очень долго живет, в этом ее особенность. Она сохраняет активность вне живого организма порядка 250 лет. Есть вероятность, что может существовать и 1300 лет. Как только возникают подходящие условия, спора прорастает и начинает действовать", — комментирует РИА Новости Леонид Маринин, ведущий в стране специалист по сибирской язве, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией микробиологии сибирской язвы ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии (Оболенск).

В почве бактерия сибирской язвы превращается в спору и покоится, пока не попадет в кишечник теплокровного животного. Если это домашняя скотина, то бактерия легко перейдет на человека — при захоронении или разделке туши. Болезнь развивается 12 дней и даже дольше, прежде чем даст о себе знать. За это время мясо зараженного животного могут продать или раздать соседям. Контакт с больным сибирской язвой не так опасен, поскольку в выделяющихся физиологических жидкостях недостаточно возбудителей. Главный источник микроба — мясо животных, предназначенное в пищу. Поэтому первое, что делают власти в случае опасности, — запрещают экспорт мясной продукции из страны, где зафиксирована вспышка болезни.

Эффективные лекарства есть

Продукты жизнедеятельности бактерии B. anthracis очень токсичны для нервной системы животных и человека. Пока яд не попал в кровь, заболевание успешно лечат сывороткой, в состав которой входит животный иммуноглобулин. Его получают из крови лошади или человека, выработавших иммунитет против сибирской язвы. На поздней стадии болезнь лечить крайне трудно. В таких случаях применяют моноклональные тела — особые белки, выделяемые из плазмы крови и подстегивающие иммунитет больного. Они должны быть очень хорошо очищены, чтобы не вызвать нежелательных последствий. Для профилактики сибирской язвы домашний скот и людей массово вакцинируют.

"Штамм для животных вакцин выпускает "Орловская биофабрика", для людских — НИИ микробиологии Министерства обороны в Кирове. Это стандартный штамм, полученный у нас почти 60 лет назад. В нашем институте разработали новую, комбинированную, вакцину, которая быстрее вызывает иммунный ответ", — рассказывает Маринин.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАмпулы с вакциной для скота в ФГУП "Элитное" в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной для скота в ФГУП "Элитное" в Новосибирской области

Вспышки все еще случаются

Масштабных эпидемий сибирской язвы в России не было более полувека. В мире с конца 1980-х число случаев заражения неуклонно снижается. Спорадические же вспышки бывают. Например, в 2006 году зараженное мясо из Пензенской области поступило на Кунцевский рынок в Москве, в том же году возбудителя нашли в туше в Тамбовской области, в 2010-м бактерию обнаружили в партии пельменей из Омска. Осенью 2014 года зафиксировали заражение теленка в Башкирии. Летом 2016-го вспышка сибирской язвы произошла на Ямале.

Источник всех заражений известен — заброшенные скотомогильники, на которые забредал домашний скот. Дело в том, что в периоды массового мора скота туши хоронили в окрестностях городов и деревень. Местные жители знали, где находятся скотомогильники, и обходили их стороной. Со временем это забылось, и сколько еще заброшенных скотомогильников, не знает никто. Сейчас в России зарегистрировано 35 тысяч очагов потенциальной опасности, из них порядка восьми тысяч — сибиреязвенные скотомогильники.

© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин Ученые отбирают пробы почвы для анализа на споры сибирской язвы
© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин
Ученые отбирают пробы почвы для анализа на споры сибирской язвы

"Учет скотомогильников продолжается, составлен кадастр, который постоянно обновляется. Старые захоронения есть везде: в Подмосковье, Тамбовской, Калужской областях, в Тверской, где много деревень затоплено Иваньковским водохранилищем. Главное — следить за состоянием этих очагов", — поясняет ученый.

Олeнь. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
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На Ямале начали вакцинировать оленей от сибирской язвы

В 2017 году не было ни одного заражения сибирской язвой во многом благодаря уроку предшествующего года. Однако впереди весна и лето — в теплый сезон возможно распространение почвенных инфекций. Власти северных регионов готовятся к этому заранее и проводят массовую вакцинацию оленей.

Временно замороженная инфекция

Вспышка сибирской язвы на Ямале — первая с 1941 года. Ученые связывают ее с аномально высокой температурой воздуха, из-за чего оттаяла вечная мерзлота, сохранявшая скотомогильники. Эксперты по климату полагают, что таяние продолжится, поскольку Арктика теплеет быстрее всех регионов планеты. Значит, вскрытие старых скотомогильников весьма вероятно.

Выпас оленей в Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сибирская язва на Ямале: чем грозит первая за 75 лет вспышка болезни

Обычно скотомогильник огораживают и выставляют предупреждающие знаки, иногда строят над ним бетонный саркофаг. По-видимому, это самый оптимальный способ профилактики на сегодняшний день, поскольку уничтожить споры сибирской язвы в почве чрезвычайно сложно. Проблема не только в том, что нужно применять сильные химикаты, но и в том, что обрабатывать почву приходится на глубину до двух метров.

Например, на полигоне Грюинард, где англичане испытывали штаммы сибирской язвы в период холодной войны, почву пришлось несколько раз обрабатывать сильным дезинфицирующим средством — глутаральдегидом. В Канаде зараженную землю просто выжигали напалмом. Советские специалисты использовали против спор сибирской язвы газ ОКМБ. Во время вспышки на Ямале скотомогильники обработали очень эффективным аэрозолем "Орлан", разработанным Министерством обороны. Новый состав дезинфектанта создан и в Оболенске.

Средства против сибирской язвы ищут во всем мире, поскольку до полного искоренения этой инфекции еще далеко. Она опасна, пока в земле сохраняются старые скотомогильники.

© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин Предупреждение и ограждение скотомогильника
© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин
Предупреждение и ограждение скотомогильника
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