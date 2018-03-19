Ученые назвали еще одну опасность алкоголя

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Употребление алкогольных напитков значительно повышает частоту сердечных сокращений, что связано с риском развития различных видов аритмии. К такому выводу пришла группа немецких ученых под руководством сотрудников Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Исследование было представлено на конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма, организованном Европейским обществом кардиологов (ESC).

Ученые проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 3012 человек, средний возраст которых составил 35 лет, сообщается на сайте ESC. Исследователи также учитывали пол, имеющиеся сердечные заболевания и принимаемые для их лечения медикаменты, а также наличие вредных привычек.

Детальный анализ полученных результатов выявил линейную связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма.

"Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений", — говорит один из ведущих авторов исследования доктор Стефан Бруннер.

По мнению кардиологов, это может быть вызвано дисбалансом в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, который появляется вследствие потребления спиртных напитков.

Ученые отмечают, что долгосрочное влияние алкоголя на связь между учащенным сердечным ритмом и болезнями сердца еще требует изучения. Однако, как отмечают исследователи, во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует различные виды аритмии и фибрилляцию предсердий, в частности.

"Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии", — считает доктор Мориц Синнер.