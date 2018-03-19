Ученые выяснили, как ЛСД меняет работу мозга человека

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Прием ЛСД временно подавляет работу нервных клеток, отвечающих за работу "чувства себя", что заставляет человека не делать различий между собой и окружающими его людьми. Это можно использовать для создания лекарств от шизофрении и депрессии, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

"ЛСД размывает границу между чувством себя и другими людьми во время бесед и социальных взаимодействий с ними. Используя МРТ, нам удалось показать, что это происходит по той причине, что наркотик воздействует на те части мозга, которые отвечают за работу самосознания. И эти же сдвиги в активности клеток поменяли то, как добровольцы общались с окружающими", — рассказывает Катрин Преллер, нейрофизиолог из университета Цюриха (Швейцария).

ЛСД, диэтиламид лизергиновой кислоты, или просто "кислота", был случайно открыт известным химиком Альбертом Хоффманом в 1938 году во время экспериментов со спорами паразитического грибка-спорыньи. Изначально ЛСД предполагалось использовать в качестве средства для лечения шизофрении, однако "кислота" быстро стала популярным психоделическим веществом среди молодежи в 60 годах прошлого века.

В последние годы, как отмечает Преллер, среди медиков и нейрофизиологов возник повторный интерес к ЛСД и другим психоделическим препаратам. Наблюдая за тем, как они действуют на мозг добровольцев, ученые пытаются понять, как именно они меняют работу психики и сознания, и оценивают допустимость их использования в качестве лекарственных средств.

Преллер и ее коллеги уже несколько лет проводят подобные эксперименты. К примеру, в прошлом году им удалось выяснить, что ЛСД воздействует на особые нервные клетки, на поверхности которых присутствуют особые серотониновые рецепторы, молекулы 5-HT2A. Если работу этих рецепторов заблокировать, то все эффекты от действия наркотика исчезают.

Совершив это открытие, швейцарские нейрофизиологи попытались выяснить, чем именно управляют эти нервные клетки. Для этого ученые воспользовались помощью тех же добровольцев и той же методикой ведения экспериментов.

Во время опытов биологи выдавали своим подопечным по бумажке, которая была пропитана или ЛСД, или блокирующим его веществом кетансерином, или же обычной водой. Когда добровольцы принимали наркотик, ученые помещали их в магнитно-резонансный томограф и следили за изменениями в работе мозга.

Во время этого процесса биологи выводили на экран монитора, расположенного внутри сканера, различные изображения, в том числе фотографии людей, и следили за движением зрачков добровольцев, пытаясь понять, как они реагируют на эти снимки.

Как оказалось, ЛСД в первую очередь воздействует на те нервные клетки, которые управляют работой "чувства себя" и социальными взаимодействиями с другими людьми. Как отмечают ученые, "кислота" снижает уровень активности этих нейронов, из-за чего человек постепенно перестает ощущать границу между внешним миром, другими людьми и собой, что может объяснять те эффекты, о которых часто говорят "психонавты".

Открытие этого участка мозга, как отмечает Преллер, можно использовать в медицине. Его активность, по ее мнению, может быть низкой у людей, страдающих от шизофрении, и аномально высокой у людей, страдающих от депрессии и других расстройств психики. Соответственно, подавление или стимуляция этих нейронов может помочь таким больным избавиться от этих проблем с работой "чувства себя", заключают ученые.