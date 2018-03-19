Планетологи выяснили, когда океаны возникли на поверхности Марса

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Первые океаны появились на Марсе примерно четыре миллиарда лет назад, почти сразу после его формирования, на 200-300 миллионов лет раньше, чем было принято считать, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Наши коллеги всегда считали, что плато Фарсида, крупнейшая вулканическая форма рельефа на Марсе, возникло до того, как родились океаны Марса, примерно 3,7 миллиарда лет назад. Мы выяснили, что океаны возникли или вместе с ним, или появились еще раньше", — заявил Майкл Манга, геолог из университета Калифорнии в Беркли (США).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Манга и его коллеги выяснили, что океаны Марса родились на 200-300 миллионов лет раньше, чем считали ученые, изучая структуру береговой линии предполагаемого океана красной планеты, который покрывал большую часть ее северного полушария в далеком прошлом.

Многие планетологи, по словам Манга, сомневаются в самом существовании этой структуры, так как части дна этого океана расположены в "неправильных" местах, где вода должна была течь снизу вверх, чтобы покрыть всю его площадь. Вдобавок, другие его регионы были слишком глубокие, а третьи – наоборот, слишком мелкими для того, чтобы составлять единый водоем с общим уровнем воды.

Калифорнийские геологи нашли объяснение этому, проанализировав то, как формирование вулканического плато Фарсида могло повлиять на рождение и эволюцию марсианских океанов, а также обратив внимание на один недавно открытый факт, связанный с этой крупнейшей геологической структурой Марса.

Изучая это плато и прилегающие к нему северные равнины, где когда-то располагался океан Марса, ученые заметили, что многие черты рельефа, связанные с его береговой линией, выглядели древнее, чем сама Фарсида и связанные с ней вулканы. Это натолкнуло их на мысль, что данная структура родилась не до, а уже после формирования океанов Марса.

Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили то, как менялась береговая линия этих водоемов с тем, как быстро росла Фарсида на протяжении примерно полмиллиарда лет после ее формирования. Это сравнение неожиданным образом показало, что фактически все искажения и странности в береговой линии были связаны с тем, как деформировалось дно океана под действием растущих вулканов.

Убрав все эти искажения, ученые обнаружили, что Аравийская равнина Марса, представляющая собой самую древнюю часть дна его океанов, возникла еще до формирования Фарсиды, за сотни миллионов лет до предполагаемого времени появления океанов красной планеты.

Этот Аравийский океан, как показывают их расчеты, содержал в себе около 3% от общего объема воды в его современных "кузенах" на Земле. Иными словами, он был примерно в два раза больше, чем современный Северный ледовитый океан, и содержал в себе больше воды, чем полярные шапки Земли. Как полагают ученые, он стал жидким благодаря теплу и парниковым газам, которые вырабатывали вулканы, в том числе и будущая Фарсида.

В последующие эпохи, площадь и объем этого водоема постоянно менялись по мере роста Фарсиды, что и породило странные черты в береговой линии северного океана Марса, и сделало его гораздо более глубоким, чем он был изначально. Как надеются планетологи, сейсмографы посадочного модуля Insight, который отправится на Марс в мае, помогут проверить их теорию.