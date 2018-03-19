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РИА Наука
РИА Наука

НАСА создает "ядерный" космический корабль для борьбы с астероидами

15:3319.03.2018
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© AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASAИллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоится в 2019 году, а возвращение на Землю — в 2023 году.Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоится в 2019 году, а возвращение на Землю — в 2023 году.
© AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASA

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Специалисты НАСА и ядерных ведомств США разрабатывают проект восьмитонного космического корабля HAMMER, главной задачей которого будет уничтожение опасных околоземных астероидов гиперзвуковыми или ядерными боезарядами, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Схема работы и сфера применения орбитальной платформы DE-STAR
© Philip M. Lubin
Ученые предлагают испарять астероиды при помощи фазированного лазера
"Несмотря на то, что сегодня шансы на падения астероида на Землю являются исчезающе малыми, последствия этого будут действительно катастрофическими. Мы попытались понять, как мы можем снизить время реакции на космические угрозы и при этом иметь максимально возможное число опций для ее отражения. Наша главная задача – защитить жизнь на Земле от уничтожения", — рассказал Кирстен Хоули, руководитель проекта из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе (США).

Астероидный патруль

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года.

Как сообщало НАСА еще в 2011 году при первой презентации каталога NEOWISE, сегодня мы знаем лишь о пяти тысячах астероидов размером примерно в сто метров, тогда как их общая численность оценивается в несколько десятков тысяч. Число менее крупных объектов в пределах главного пояса астероидов может быть еще больше и достигать миллиона.

Боевая космическая станция Звезда смерти в вымышленной вселенной Звёздных войн
© Flickr / Howard Longden
СМИ: ученые рассказали, почему США не сможет построить "звезду смерти"

В последние годы физики, планетологи и даже политики активно обсуждают то, как человечество может защититься от подобных "гостей из космоса". К примеру, вице-премьер Рогозин предлагал несколько лет назад сбивать их при помощи межконтинентальных баллистических ракет, а ученые из Калифорнии предлагали создать орбитальный лазер на фазированных решетках площадью в несколько квадратных километров, способный "столкнуть" крупный астероид с его орбиты.

Как рассказывает издание Space Daily, НАСА и Национальная администрация ядерной безопасности провели первое серьезное исследование, направленное на оценку того, как много энергии требуется на то, чтобы  или уничтожить крупный астероид, или заставить его перейти на более безопасную для Земли траекторию движения.

Космический Армагеддон

В качестве первой "мишени" ученые избрали астероид Бенну (1999 RQ36), один из самых опасных и крупных околоземных объектов, к которому сейчас летит зонд OSIRIS-REx. Недра и поверхность этого астероида уже были достаточно хорошо изучены при помощи радаров, что позволяет использовать 1999 RQ36 для точной оценки того, как много усилий нужно, чтобы "сбить" его на разных этапах сближения с Землей.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис

Этот астероид, как отмечают ученые, сблизится с Землей на рекордно близкое расстояние в 2136 году. Они попытались предотвратить это в виртуальной реальности, запуская тяжелый космический корабль, своеобразный космический артиллерийский "снаряд", в сторону Бенну. Как показали эти расчеты, сила толчка, необходимого для сдвига орбиты "астероида судного дня", очень сильно зависела от того, когда будет запущен подобный корабль.

К примеру, если эту операцию по коррекции траектория движения Бенну проводить за 25 лет до столкновения, то на это потребуется всего семь кораблей HAMMER, детальные планы постройки которых были разработаны Хоули и его коллегами. Если же подобные запуски начнутся за 10 лет до столкновения, то потребуется свыше 34 ударов по астероиду.

Сам по себе одиночный HAMMER, как отмечают ученые, может сбить лишь относительно небольшой астероид, диаметром в 90-150 метров, если он отправится к нему за 10 лет до столкновения. Очевидно, что этого явно недостаточно для адекватной защиты Земли – астрономы открывают многие опасные околоземные астероиды за несколько дней до их сближения с планетой.

Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института
© Фото : пресс-служба МФТИ
Астроном: человек может научиться управлять орбитами астероидов

По этой причине эксперты НАСА и Национальной администрации ядерной безопасности считают, что HAMMER необходимо вооружить ядерными боезарядами, которые будут обладать гораздо большей ударной силой, чем корпус корабля, разогнанный до высокой скорости.

Это позволит бороться с астероидами даже в тех случаях, когда они могут столкнуться с Землей в самое ближайшее время, и даст человечеству возможность уменьшить силу удара, раздробив "небесные камни" на части, если их траекторию движения уже нельзя изменить. В ближайшее время Хоули и его команда опубликуют описание "ядерной" версии HAMMER в одном из престижных научных журналов.

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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Веселый Мандарин
Ммм... военные исследования под прикрытием научных...
Надо признать, из всей этой истории с ракетами "Сармат" и другими, США сделали соответствующие выводы.
15:38
19.03.2018
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Дмитрий Широков
У руля корабля, как всегда, Маск? )
Кроме того, не надо обольщаться благородными целями америкосов. Завтра скажут "побоку астероиды" и развернут пушку куда? Ну ясно же против "мирового зла", "отравителей" и т.п. ((
15:40
19.03.2018
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