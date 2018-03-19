Ученые рассказали о последнем открытии Стивена Хокинга

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Последняя статья британского физика Стивена Хокинга, умершего на прошлой неделе, посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования, сообщает газета Telegraph.
Большая часть ученых считает, что Вселенная родилась из сингулярности, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого взрыва. Другая группа астрофизиков полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее "прародительницы", которая, вероятно, случилась в ходе так называемого Большого разрыва.
Главная проблема этих теорий — несовместимость с Теорией относительности. В момент, когда Вселенная представляла собой безразмерную точку, она должна была обладать бесконечной плотностью энергии и кривизной пространства, внутри нее должны были возникать мощные квантовые флуктуации, что невозможно, с точки зрения детища Эйнштейна.
Советско-американский физик Александр Виленкин считает, что наша Вселенная представляет своеобразный "пузырь" ложного вакуума внутри вечной и постоянно расширяющейся гигантской мультивселенной, где постоянно возникают подобные пузыри в результате квантовых флуктуаций вакуума, рождаясь в буквальном смысле из ничего.
Обе эти теории позволяют обойти вопрос "начала времени" и несовместимости условий Большого взрыва с "классической" Эйнштейновской физикой. При этом они ставят новый вопрос: способны ли подобные варианты расширения Вселенной породить ее в том виде, в котором она сейчас существует, и можно ли найти следы других миров за пределами нашего?
Как отмечают ученые, их интересовало то, насколько разнообразными будут иные миры, уже существующие или возникающие параллельно Вселенной, и то, будут ли они влиять на поведение той части мультиверса, в которой мы живем.
Эти расчеты неожиданно показали, что новые вселенные будут менее разнообразными, чем их привыкли считать космологи, и указали на наличие их возможных следов в микроволновом фоновом излучении Вселенной, которое возникло в первые секунды после Большого взрыва.
Как считает Эртог, статья станет самым важным и прорывным открытием Хокинга, если эти предсказания подтвердятся в будущем. Он уверен, что великий британский физик получил бы Нобелевскую премию, если бы не скончался на 76-м году жизни.