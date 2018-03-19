Ученые рассказали о последнем открытии Стивена Хокинга

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Последняя статья британского физика Стивена Хокинга, умершего на прошлой неделе, посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования, сообщает газета Telegraph.

"В своей последней статье Хокинг изложил крайне интересную мысль о том, что мультивселенная должна оставить особый отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной — эхо Большого взрыва, — который можно увидеть, используя детекторы на борту космических зондов. Эта идея дает потрясающую перспективу открытия первых следов существования иных миров", — рассказал Карлос Фенк, космолог из университета Дарема.

Большая часть ученых считает, что Вселенная родилась из сингулярности, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого взрыва. Другая группа астрофизиков полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее "прародительницы", которая, вероятно, случилась в ходе так называемого Большого разрыва.

Главная проблема этих теорий — несовместимость с Теорией относительности. В момент, когда Вселенная представляла собой безразмерную точку, она должна была обладать бесконечной плотностью энергии и кривизной пространства, внутри нее должны были возникать мощные квантовые флуктуации, что невозможно, с точки зрения детища Эйнштейна.

Для решения этой проблемы ученые разработали несколько альтернативных теорий, в которых Вселенная рождается в иных, менее экстремальных условиях. К примеру, Стивен Хокинг и Джеймс Хартл предположили в 1983 году, что Вселенная была точкой не только в пространстве, но и во времени, и до ее рождения времени просто не существовало. Это лишает смысла вопрос о "начале" мироздания.

Советско-американский физик Александр Виленкин считает, что наша Вселенная представляет своеобразный "пузырь" ложного вакуума внутри вечной и постоянно расширяющейся гигантской мультивселенной, где постоянно возникают подобные пузыри в результате квантовых флуктуаций вакуума, рождаясь в буквальном смысле из ничего.

Обе эти теории позволяют обойти вопрос "начала времени" и несовместимости условий Большого взрыва с "классической" Эйнштейновской физикой. При этом они ставят новый вопрос: способны ли подобные варианты расширения Вселенной породить ее в том виде, в котором она сейчас существует, и можно ли найти следы других миров за пределами нашего?

В последней работе Хокинг и его коллега Томас Эртог из Левенского университета (Бельгия) попытались дать ответ на этот вопрос, построив теоретическую модель вечно расширяющейся мультивселенной, представив ее в виде двумерной голограммы.

Как отмечают ученые, их интересовало то, насколько разнообразными будут иные миры, уже существующие или возникающие параллельно Вселенной, и то, будут ли они влиять на поведение той части мультиверса, в которой мы живем.

Эти расчеты неожиданно показали, что новые вселенные будут менее разнообразными, чем их привыкли считать космологи, и указали на наличие их возможных следов в микроволновом фоновом излучении Вселенной, которое возникло в первые секунды после Большого взрыва.

Как считает Эртог, статья станет самым важным и прорывным открытием Хокинга, если эти предсказания подтвердятся в будущем. Он уверен, что великий британский физик получил бы Нобелевскую премию, если бы не скончался на 76-м году жизни.