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Геологи: извержение вулкана заставило викингов Исландии стать христианами

11:4019.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГейзер Гуннуквер (Gunnuhver) в ИсландииГейзер Гуннуквер (Gunnuhver) в Исландии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Мощнейшее извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии было одной из основных причин того, почему местные викинги-язычники внезапно поверили словам католических проповедников и приняли христианство в 10 веке нашей эры, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Climatic Change.

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© РИА Новости / Алексей Богдановский
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"Это было чрезвычайно мощное извержение, но мы все же были удивлены тем, насколько сильными были его последствия. Вся Евразия, начиная с севера Европы и заканчивая севером Китая, пережила целую серию долгих, суровых зим и летних засух. За ними следовал падеж скота и нашествия саранчи, а голод поразил не все, но многие регионы Германии, Ирака и Китая, где он унес жизни многих тысяч людей", — рассказывает Тим Ньюфилд, историк из Джорджтаунского университета (США).

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привело к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Ньюфилд и его коллеги раскрыли еще один пример необычного влияния вулканов на жизнь человечества,  пытаясь найти исторические корни одного из самых известных памятников культуры исландских викингов – эпической песни "Прорицание вёльвы" из "Старшей Эдды".

Извержение вулкана Вильяррика в Чили
© AFP 2018 / Sebastian Escobar
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В этом произведении пророчица предсказывает гибель старых богов в ходе мощного вселенского катаклизма – массовых извержений вулканов, разрядов молний, затмения и нашествия "огненных великанов". Когда Один и его собратья умирают, их место занимает единый бог, правящий всем мирозданием.

Сегодня большинство ученых считает, что эта песня, появившаяся на стыке "языческой" и "христианской" эпох истории Исландии, повествует о том, как жители острова приняли католичество. Прообразом этого "конца света", по словам Ньюфилда, было извержение одного из многочисленных вулканов Исландии, следы которого удалось найти его группе.

Как отмечает историк, его команда изначально не знала, какой именно вулкан вызвал этот катаклизм – единственной зацепкой служила примерная дата написания песни, середина 10 или конец 9 века нашей эры. Руководствуясь этой датой и данными по типичному уровню активности самых больших и опасных вулканов Исландии, ученые собрали образцы льда, сформировавшиеся в это время на территории соседней Гренландии, и попытались найти следы пепла в них.

Извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016
© AFP 2018 / Juan Cevallos
Ученые раскрыли необычную роль вулканов в изменении климата

Ньюфилду и его команде удалось найти следы пепла в тех слоях льда, которые сформировались в 939 году нашей эры, когда, как свидетельствуют воспоминания очевидцев из других уголков мира, над Европой царил постоянный "туман", а лето и зима были необычно холодными. Химический анализ этих выбросов показал, что их "автором" был вулкан Эльдгьяу – один из самых крупных вулканов и вулканических каньонов мира.

Его извержение, как показывают расчеты ученых, понизило средние летние температуры в северном полушарии примерно на два градуса Цельсия, что должно было крайне негативно сказаться на урожае и благополучии жителей острова. Этим, как считает Ньюфилд, могли воспользоваться христианские проповедники, увязавшие данную катастрофу со смертью старых богов и рождением нового, единого идеала для поклонения.

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