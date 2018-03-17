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РИА Наука
РИА Наука

Шум большого города: почему нас раздражает метро

08:0017.03.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / kues, Depositphotos / lipskyШум метро негативно влияет как на нервную систему, так и на слухШум метро негативно влияет как на нервную систему, так и на слух
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / kues, Depositphotos / lipsky

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По информации Роспотребнадзора, чаще всего в 2017 году россияне жаловались на шум. Громкие звуки беспокоят нас повсюду — на улице, дома, в офисах. Шум может быть вреден для физического и психического здоровья. Но его восприятие очень индивидуально. РИА Новости выяснило, каких звуков действительно стоит опасаться.

Начало продаж новых смартфонов iPhone 5c и 5s в Токио
© REUTERS / Toru Hanai
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Волна и мозг

С точки зрения физики шум представляет собой беспорядочные колебания частиц — механические волны, передающиеся по воздуху, воде или какому-то материалу. Их можно даже ощутить, если встать рядом с крупным динамиком. Ухо же воспринимает самые слабые колебания благодаря усиливающему звукопроводящему аппарату. 

Любой звук вызывает колебания волокон в канале внутреннего уха. Эти колебания передаются кортиеву органу. Он превращает их в нервные импульсы, расходящиеся в подкорковые и корковые слуховые центры. Подкорковый центр отвечает за непроизвольные реакции, такие как вздрагивание, моргание, испуг, а нейроны коры больших полушарий формируют сознательно воспринимаемые слуховые образы, в том числе речевые и музыкальные "коды". 

Звуковой удар

Громкость звука — это то, с какой силой звуковая волна давит на окружающие предметы. Измеряется в децибелах (дБ). Отбойный молоток дает звук в 120-125 дБ, причиняя ушам физическую боль, а рев реактивного двигателя (150 дБ) способен повредить барабанную перепонку и лишить человека слуха. 

Человек, занимающийся ремонтом и его сосед
© Depositphotos/ dragonstock
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Достаточно громкие звуки вредны при постоянном или длительном воздействии. Согласно данным ВОЗ, негативные последствия неизбежны, если провести всего 15 минут при 100 дБ. Звук громкостью свыше 85 дБ опасен, если человек воспринимает его на протяжении восьми часов. А именно таков уровень шума в метро, поэтому проводить в подземке целый день не стоит. Это грозит ухудшением слуха. Дело в том, что рецепторы, воспринимая громкий звук постоянно, вынуждены снизить чувствительность. 

"Длительное воздействие чрезмерно громкого звука вызывает дискомфортные ощущения и психоэмоциональное напряжение. Усталость организма развивается последовательно. Первыми утомляются нервные центры, обеспечивающие координацию процессов эмоциональной сферы, вегетативной регуляции функций организма и других реакций. Конечно, после отдыха они восстанавливаются и снова готовы к работе", — поясняет Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Помимо физического повреждения и угнетения рецепторов, шум порождает эмоции, действует на психику. Ведь человек постоянно соотносит восприятие окружающего со своим опытом. Если каждый день ездить на нелюбимую работу в многолюдном транспорте, где нечем дышать, то через некоторое время гул толпы, шум в метро или автобусах станет невыносимым. А вот звуки морских волн, хоть и не менее громкие, связаны с отпуском, отдыхом, хорошей погодой, поэтому они у большинства людей вызовут улыбку.

Череп парантропа (Paranthropus robustus)
© Фото : Darryl de Ruiter
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Эмоциональный щит

Детский крик или плач мало кого оставит равнодушным. Он представляет собой сочетание звуков разных частот, воспринимаемых как диссонансные. Ученые предполагают, что такая реакция заложена эволюцией, ведь крик — один из основных сигналов об опасности. И нервная система реагирует весьма бурно, заставляя что-то немедленно предпринять. А вот музыка — пример благозвучия. Даже громкое исполнение классического произведения чаще всего доставляет удовольствие, а не раздражает.

"Думаю, главное в восприятии звуков — именно эмоции. Все-таки воздействию по-настоящему опасных для здоровья очень громких звуков мы подвергаемся не так часто. Обычно мы имеем дело с бытовым шумом. Допустим, дрель соседа не дает нам поспать или провести тихий вечер с книжкой. Звук буравящего стену сверла будет раздражать, даже может заболеть голова. Но основная причина такой реакции — не непосредственное механическое воздействие звуковых колебаний на организм, а эмоции. Если кто-то решил сам посверлить утром, да еще и делает это с удовольствием, звук перфоратора его ничуть не разозлит", — отмечает ученый. 

На эмоциональное восприятие звуков влияют также особенности нервной системы — как заложенные генетически, так и обусловленные привычками и условиями жизни человека. Эмоциональные стереотипы играют важнейшую роль в реакции разных людей на одни и те же звуковые раздражители. Кто-то невозмутимо дремлет под шум дрели, а кого-то выведет из себя негромкий разговор соседей за стеной. Необходимо с пониманием и уважением относиться к индивидуальным чертам характера каждого человека.

Скелет тираннозавра в Американском музее естествознания. Архивное фото
© РИА Новости / Лариса Саенко
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Состояние нервной системы изменяется в зависимости от продолжительности сна, жизненных обстоятельств, способности к преодолению трудностей. Все это и определяет то, как человек реагирует в данный момент на тот или иной звук.

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