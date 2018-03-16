Ученые выяснили, что происходит в мозге во время сна

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, какие процессы происходят в мозге во время сна. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали процессы, происходящие с воспоминаниями во время фазы медленного сна. Для этого они стимулировали нейроны мышей.

Сотрудники научных учреждений пришли к выводу, что во время сна связи между нейронами, которые содержат актуальную информацию, становятся крепче, а те, что опосредованы не столь важными данными, – ослабляются и исчезают.

"В зависимости от переживаний человека и их значимости размер соответствующих нейронных связей меняется", — говорит главный автор работы Ана Гонсалес Руэда.

По словам Руэды, этот механизм предотвращает перевозбуждение нервной системы. Кроме того, таким образом мозг получает возможность хранить важную информацию в течение долгого времени без потери данных.

"Хотя мозг обладает экстраординарным объемом памяти, поддержание связей нейронов и их активности требует много энергии. Гораздо эффективнее сохранить только то, что необходимо", — отмечает исследователь.