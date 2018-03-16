Ученые выяснили, почему пожилые люди часто забывают дорогу домой

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Люди в возрасте часто забывают, где они находятся, и испытывают сложности с поисками дороги назад домой из-за нарушений в работе особых клеток-"координаторов" в височной коре мозга. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Когда мы передвигаемся по незнакомой нам местности, нет ничего плохого в том, что мы теряемся и не можем найти дороги назад. С другой стороны, такие проблемы чаще поражают пожилых людей, и нам не было известно, с чем это связано. Мы предположили, что в этом замешаны так называемые координатные нейроны", — заявил Маттиас Штангль, биолог из университета Магдебурга (Германия).

В 1971 году Джон О'Киф и Джонатан Достровски открыли своеобразный "центр навигации" в мозге человека и других млекопитающих. В нем присутствуют два типа нейронов — нейроны места и координатные нейроны. Первые отвечают за определение положения в пространстве, а вторые — за вычисление расстояния до объектов окружающего мира.

Штангль и его коллеги предположили, что проблемы с ориентацией в пространстве, на которые часто жалуются многие пожилые люди, возникают из-за нарушений в работе координатных нервных клеток. Они проверили эту идею, наблюдая за работой этой части коры мозга у 20 молодых и пожилых добровольцев при помощи МРТ.

Во время эксперимента ученые усаживали своих подопечных за экран компьютера и просили их выбраться из сложного лабиринта. Затем программа перемещала их в произвольную точку в лабиринте, и у добровольцев появлялось новое задание – они должны были оценить то расстояние, которое отделяло их от начала пути. Сравнивая ответы молодых и пожилых участников опытов, авторы статьи пытались понять, какие именно клетки "виноваты" в развитии старческой забывчивости.

Как показали эти прогулки в виртуальном мире, молодые люди действительно лучше справлялись с навигационными задачами и быстрее находили выход из симуляции. Проблемы пожилых людей, в свою очередь, были связаны с тем, что их клетки-"координаторы" работали не так, как аналогичная часть "центра навигации" в мозге молодых добровольцев.

По словам нейрофизиологов, эти различия заключались в том, что цепочки навигационных клеток хуже передавали сигнал друг другу в мозге пожилых людей, из-за чего он быстрее угасал. Подобные процессы, как считают авторы статьи, объясняют не только то, почему люди в возрасте часто забывают дорогу домой и теряются в самых простых ситуациях, но и многие другие проблемы с памятью, от которых они обычно страдают.