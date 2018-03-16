Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема"

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Масштабный анализ орудий труда, недавно найденных в разных уголках Африки, показал, что стиль их изготовления резко поменялся примерно 320 тысяч лет назад, что свидетельствует в пользу раннего зарождения человечества, о чем говорит теория африканских "садов Эдема", говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"То, что древние люди обменивались вулканическим стеклом и пигментами, путешествуя на большие расстояния, говорит о том, что уже 320 тысяч лет назад существовали своеобразные "социальные сети". Они объединяли группы наших предков, живших на больших расстояниях друг от друга, и служат индикатором того, что наш вид возник необычно рано", — заявил Эллисон Брукс, антрополог из университета Джорджа Вашингтона (США).

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.

Более того, на роль прародины человечества сегодня так же претендует и Южная Африка, в пещерах которой ученые недавно нашли кроманьонские орудия труда возрастом в 150 тысяч лет и останки Homo naledi, потенциальных предков человека, живших в пещере Наледи около 330 тысяч лет назад. Все это заставляет многих ученых сегодня считать, что человечество возникло не в какой-то конкретной точки Африки, а в результате взаимодействия нескольких групп древних людей, живших в разных ее уголках.

Брукс и его коллеги нашли новые доказательства в пользу этой идеи, которую ученые сегодня называют "теорией африканских садов Эдема", проводя раскопки на юге Кении, в местечке Олоргесайлие. Оно расположено неподалеку от знаменитого разлома Грегори, где в начале 20 века были найдены одни из первых останков представителей рода Homo и их орудия труда.

Новые раскопки, которые проводили сразу две группы ученых, показали, что под песками Олоргесайлие скрываются еще более интересные орудия труда, краски и другие артефакты, попавшие в грунт гораздо позже, примерно 320 тысяч лет назад.

Их необычность заключалась в том, что эти орудия труда были изготовлены по необычно "продвинутой" технологии, которая традиционно ассоциируется с предками кроманьонцев, а не с умелыми или прямоходящими людьми, которые жили в разломе Грегори 1,5-2 миллиона лет назад. В прошлом, как отмечают Брукс и его коллеги, никто бы не поверил в подобный возраст орудий труда, однако находки в Марокко и других уголках Африки заставили ученых отбросить скептицизм.

Что интересно, многие эти орудия труда и пигменты, которые ученые нашли на территории древнего стойбища первых Homo sapiens, были изготовлены из материалов, таких как обсидиан, которые не встречаются в этой части Кении. Это означает, что жители Олоргесайлие покупали сырье для их производства у каких-то других племен древних людей.

Все это, как считают авторы статьи, является очередным аргументом в пользу того, что первые люди появились на 100-120 тысяч лет раньше, чем считали ученые, и что эволюция нашего вида проходила на всей площади континента, а не только в одной из предположительных "колыбелей человечества" на юге или востоке Африки.