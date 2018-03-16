Ученые доказали неоспоримый вред ожирения

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ученые Университета Глазго опровергли так называемый "парадокс ожирения", согласно которому лишний вес может быть полезным для здоровья сердца. Соответствующее исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

Специалисты проанализировали медицинские показатели 296 535 европейцев среднего возраста. Ученые выяснили, что превышение нормального индекса массы тела (ИМТ) в 22-23 килограмма на квадратный метр роста связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом вероятность возникновения недомоганий составила 13 процентов на каждые лишние 5,2 килограмма на квадратный метр у женщин и 4,3 килограмма на квадратный метр у мужчин.

Ученые подчеркивают, что исследование опровергает гипотезу о том, что ожирение не влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также может каким-либо образом его снизить. Только нормальная масса тела минимизирует вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.