Россия частично окупит затраты на МКС

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Россия планирует окупать половину затрат на эксплуатацию Международной космической станции к 2025 году за счет её коммерциализации, сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

"Мы планируем к 2025 году до 50% наших затрат на МКС окупать за счет и космического туризма, и проведения экспериментов, и коммерциализации использования МКС", — сказал Комаров на форуме "Россия – страна возможностей".

При этом он уточнил, что общий объем инвестиций всех стран-участниц МКС за все время существования проекта составил более 150 миллиардов долларов, а ежегодно на поддержание и работу на МКС тратится более пяти миллиардов долларов.

Ранее компания S7 озвучивала планы взять МКС в концессию после 2024 года и создать на её основе транспортную систему, с помощью которой космонавты смогут обслуживать грузопоток, доставляемый межорбитальными транспортными буксирами, осуществлять сборку новых орбитальных конструкций. Это позволит снизить расходы на осуществление дальнейших межпланетных перелетов.

Всего в рамках Федеральной космической программы на период с 2016 по 2025 год на эксплуатацию МКС планируется потратить более 250 миллиардов рублей бюджетных средств. В 2018 году – порядка 14 миллиардов. Эти деньги пойдут на приобретение космических кораблей и ракет для их запусков, поддержание в работоспособном состоянии оборудования станции, проведения экспериментов и медико-биологическое обеспечение экипажа.