В молоке утконосов нашли уникальный белок для борьбы с "супербактериями"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили в молоке утконосов уникальное вещество, которое может помочь в борьбе с "супербактериями", устойчивыми к антибиотикам, сообщает портал Science Daily.

Антибактериальные свойства молока утконосов были выявлены еще в 2010 году. Теперь в ходе исследований биохимикам удалось синтезировать белок, отвечающий за эту особенность зверька.

Самки утконосов не имеют грудных желез и кормят детенышей молоком, которое выступает через поры на их животе. Таким образом, молоко подвергается дополнительной угрозе со стороны окружающей среды и, видимо, в связи с этим выработало особые виды защиты.

Как выяснилось, антибактериальные свойства молока утконоса связаны с белком, имеющим необычную структуру объемных 3D-колец. В связи с этим ученые назвали новый тип вещества "Ширли Темпл" — в честь голливудской девочки-актрисы 1930-годов, известной своими "кудряшками".

Специалисты из Организация по научным и производственным исследованиям Австралии (CSIRO), Национального исследовательского агентства Австралии и Университета Дикина рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать молоко утконосов или их аналоги для создания препаратов против так называемых супербактерий – микроорганизмов, выработавших устойчивость к антибиотикам.