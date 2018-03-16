В молоке утконосов нашли уникальный белок для борьбы с "супербактериями"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили в молоке утконосов уникальное вещество, которое может помочь в борьбе с "супербактериями", устойчивыми к антибиотикам, сообщает портал Science Daily.
Самки утконосов не имеют грудных желез и кормят детенышей молоком, которое выступает через поры на их животе. Таким образом, молоко подвергается дополнительной угрозе со стороны окружающей среды и, видимо, в связи с этим выработало особые виды защиты.
Специалисты из Организация по научным и производственным исследованиям Австралии (CSIRO), Национального исследовательского агентства Австралии и Университета Дикина рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать молоко утконосов или их аналоги для создания препаратов против так называемых супербактерий – микроорганизмов, выработавших устойчивость к антибиотикам.