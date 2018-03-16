Точная копия: семь млекопитающих, которых удачно клонировали

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Ольга Коленцова, Татьяна Пичугина. Недавнее сообщение китайских ученых о рождении клонированных обезьян не удивило специалистов, но вызвало беспокойство в обществе. Ведь это означает, что наука вплотную приблизилась к генетическому копированию человека. РИА Новости публикует подборку самых известных клонов млекопитающих, успешно выросших и даже давших потомство.

Млекопитающие воспроизводят себе подобных с помощью довольно хитрого механизма: зачатие происходит внутри организма, и там же развивается зародыш, из которого через недели или месяцы вырастает готовый к жизни вне материнской утробы детеныш. Он несет в себе гены отца и матери, поэтому никогда не получается точной генетической копией одного из них, то есть клоном.

Генетические копии организма создаются естественным путем, когда одна яйцеклетка делится пополам или несколько раз. В результате рождаются однояйцевые близнецы — с одинаковыми геномами. Чтобы создать копию другого организма без яйцеклетки, требуется искусственное вмешательство. ДНК из клетки взрослой особи, которую нужно клонировать, помещают в чужую яйцеклетку, предварительно очищенную от собственной ДНК. Яйцеклетку с чужим ДНК внедряют в яйцевод готовой к вынашиванию самки и ждут положенное время, пока не родится детеныш. Таким образом, в клонировании участвуют три разных организма: донор ДНК, донор яйцеклетки и суррогатная мать.

Первые эксперименты по клонированию проводили в 1950-х годах над лягушками. Вырастить из клона взрослую особь удалось в 1962 году в Оксфорде (Великобритания). За эти исследования биолог Джон Гердон (John Gurdon) удостоен Нобелевской премии.

Клонирование — процесс очень рискованный, поскольку далеко не каждая яйцеклетка начинает делиться и далеко не каждый помещенный в суррогатную мать эмбрион выживает. Это накладывает ограничения на эксперименты с млекопитающими, чей организм к тому же долго развивается. Пока клонировать млекопитающих трудоемко и дорого.

Что касается человека: в 2013 году в США ученым под руководством Шухрата Миталипова удалось пересадить ядро клетки донора в яйцеклетку. Зародыш несколько дней успешно развивался, после чего эксперимент прервали для извлечения стволовых клеток. Поскольку до суррогатной матери дело не дошло, строго говоря, этот опыт нельзя назвать клонированием.



Мышь

Впервые млекопитающее клонировали советские ученые под руководством Левона Чайлахяна из Института биологической физики АН СССР, о чем сообщил журнал "Биофизика" в 1987 году. При помощи электростимуляции биологи слили эмбриональную клетку с очищенной от генетического материала яйцеклеткой домовой мыши-альбиноса. В результате на свет появились три мышонка-клона.

Овца

Эксперименты по клонированию животных долгое время привлекали внимание только узкого круга молекулярных биологов. Публика и политики заинтересовались этим в 1997 году, когда британский ученый Ян Вилмут обнародовал детали опыта с клонированием овцы. Клона назвали Долли. Это была единственная выжившая особь из 277 искусственных эмбрионов. Долли оставила потомство, но прожила всего шесть лет. Ее пришлось усыпить из-за артрита и болезни легких. Ученые предполагают, что Долли состарилась раньше времени.

Кошка

Первый клон кошки родился после 87 неудачных попыток в декабре 2001 года в Техасском университете A&M (США). Самочку назвали Сиси по начальным буквам словосочетания Copy Cat. ДНК для нее взяли у трехцветной кошки, а Сиси родилась бело-коричневой. Ученые объяснили это тем, что окрас определяется скорее факторами развития плода, чем генами. Этот опыт показал также, что генетическая копия может внешне отличаться от своего образца.

Когда Сиси подросла, ее забрала домой одна из сотрудниц лаборатории. Кошка три раза рожала совершенно здоровых котят. Недавно ей исполнилось 15 лет, и это еще один повод для удивления, поскольку главный аргумент против клонирования — то, что из клонированных эмбрионов развиваются болезненные особи.

© Фото : Texas A&M University Дуэйн и Ширли Крэмер с CС (слева) и тремя котятами в 2006 году © Фото : Texas A&M University Дуэйн и Ширли Крэмер с CС (слева) и тремя котятами в 2006 году

Лошадь

В мае 2003 года в университете штата Айдахо (США) на свет появился клон мула по кличке Айдахо Джем. Его выносила кобыла, а донором генетического материала стал мул — чемпион в скачках. От клона также ожидали побед. Собственно, спонсор, финансировавший исследование, занимался разведением скакунов.

Через три года Айдахо Джем участвовал в состязаниях с мулами, рожденными естественным способом. Финишировал третьим. Сообщалось, что мул завершил спортивную карьеру и содержится в частном хозяйстве.

Тогда же в лаборатории репродуктивных технологий в Италии родилась первая клонированная лошадь по кличке Прометея. Ученые предприняли 327 попыток, прежде чем им удалось вырастить клон.

Собака

Первый клон собаки родился 24 апреля 2005 года в Сеульском национальном университете в Южной Корее. Это был щенок афганской борзой, полученный из ДНК кожи уха трехлетнего кобеля. Снаппи, так назвали клона, — единственный выживший из 1095 эмбрионов, которых подсадили 123 суррогатным сукам.

Поскольку проект возглавлял биолог Хван Усок, уличенный ранее в подлоге со стволовыми клетками человека, научное сообщество усомнилось и в Снаппи. Однако независимая научная лаборатория, нанятая университетом для проверки результатов опыта, подтвердила, что щенок — действительно клон.

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Верблюд

В Дубае (ОАЭ), в Центре репродукции верблюдов, 8 апреля 2009 года на свет появилась 30-килограммовая верблюдица Инджаз (по-арабски — "достижение"). Она — генетическая копия верблюда, умершего в 2005 году. Инджаз выросла здоровой, фертильной и в 2015 году родила дочку.

© Depositphotos / Zambezi В ОАЭ клонирование верблюдов востребовано в спортивной индустрии © Depositphotos / Zambezi В ОАЭ клонирование верблюдов востребовано в спортивной индустрии

Обезьяна

В январе 2018 года китайские ученые из Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии в Шанхае заявили о рождении двух клонов яванской макаки. Китайцы действовали по методу овечки Долли и модернизировали его. Самочек Чжун Чжун и Хуа Хуа поместили в инкубатор. Приматы совершенно здоровы.

Комментируя итоги эксперимента, один из его участников биолог Му-Мин По (Mu-Ming Poo) сказал в интервью Nature: "Технически нет препятствий к тому, чтобы клонировать человека".