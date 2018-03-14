Хокинг отличался красотой научного подхода, считает ученый

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Британский физик-теоретик и писатель Стивен Хокинг как никто умел объяснять сложные научные проблемы, сказал РИА Новости астроном, профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин.

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.

"Стивен Хокинг был подлинным светилом. Его научный подход отличала красота и уникальность, а его способность понятно объяснять сложные вопросы была просто непревзойденной. Его будет очень не хватать", — сказал Батыгин.

Батыгин — американский астроном российского происхождения. Совместно с Майком Брауном высказал гипотезу о существовании в Солнечной системе планеты массой в 10 земных и размером примерно с Нептун.