Роскосмос планирует запустить лунную миссию в течение двух лет

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Запуск первой после более чем 40-летнего перерыва российской лунной миссии — аппарата "Луна-25" — намечен на 2019 год, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В течение двух лет запускаем миссию "Луна-25", — сказал он на форуме "Россия — страна возможностей".

Комаров уточнил, что название аппарата появилось неспроста. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".

Цели миссии — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.