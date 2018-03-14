Роскосмос планирует запустить к МКС три новых модуля

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскосмос надеется запустить многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ), узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль (НЭМ) к МКС в течение трех лет, сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"В течение ближайших трех лет, я надеюсь, мы наконец-то запустим еще три модуля", — сказал он на форуме "Россия — страна возможностей".

До сегодняшнего дня, по официальной информации, модули планировалось запустить к Международной космической станции до конца 2019 года.