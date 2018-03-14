Медики: у электронных сигарет больше минусов, чем плюсов

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Электронные сигареты не уменьшают, а увеличивают общее число курильщиков, и в среднем вредят их здоровью не меньше, чем обычные сигареты и прочие курительные приборы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Plos One.
В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.
Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.
Сонеджи и его коллеги решили проверить, действительно ли вейпы полезнее обычных сигарет или нет, используя необычную методику. Как объясняет медик, его команда не стала оценивать то, как электронные сигареты и реальные табачные изделия влияют на здоровье отдельных людей или животных, а попытались вычислить то, как много лет жизни они отнимают у всего населения Земли в целом.
Как показали эти расчеты, электронные сигареты приносят обществу больше вреда, чем пользы, даже при самом оптимистической оценке их свойств, близкой к тем заявлениям, которые часто озвучивают производители подобных испарителей.
"Наши расчеты показывают, что электронные сигареты будут отнимать у жителей планеты примерно по 1,5 миллиона лет жизни каждый год, в том числе и из-за того, что они толкают молодежь к употреблению реального табака", — продолжает ученый.
Еще большую угрозу для здоровья населения Земли, по словам медиков, представляет то, что правительства практически всех стран мира никак не контролируют оборот электронных сигарет и не препятствуют стремительному росту популярности подобных испарителей среди молодежи. Это, как считают ученые, может обратить вспять тренд на уменьшение числа курящих подростков и молодых людей, который установился в конце 1990 годов.
Как считает Сонеджи, часть этих проблем можно решить, запретив продажу никотиновых наполнителей, чей необычный вкус и запах может привлекать подростков, а также разработав ряд санитарных и экологических норм, которые будут ограничивать максимальный уровень канцерогенов и токсинов в паре вейпов.