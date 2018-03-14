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РИА Наука
РИА Наука

Зонд НАСА нашел странные аномалии в жизни Большого красного пятна Юпитера

17:0714.03.2018
16600
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillСнимок облаков на Юпитере с зондом JunoСнимок облаков на Юпитере с зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Зонд НАСА Juno впервые проследил за тем, как меняется облик большого красного пятна Юпитера, и обнаружил, что площадь этого "вечного урагана" постепенно сокращается, а его высота, наоборот, растет, сообщают ученые в статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal.

Фотография Юпитера, полученная «Хабблом» в момент сближения планеты-гиганта и Земли
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)
Ученые выяснили, как "большое пятно" Юпитера стало красным
"В астрономических архивах можно найти записи о том, что Большое красное пятно увеличивалось и уменьшалось в размерах в прошлом. Сейчас его размеры относительно невелики, и оно очень давно не росло", — рассказывает Рета Биб, астроном из университета штата Нью-Мексико в Лас-Крусес (США).

Большое красное пятно, как считается, впервые обнаружил итальянский астроном Джованни Кассини: его изображение нашли в рисунках ученого от 1665 года. Как выяснили планетологи позднее, оно представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли – оно примерно в 1,3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов. Как сегодня считают астрономы, "великое пятно" работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его атмосферу, чьи температуры заметно превышают те значения, которые предсказывает теория. 

В прошлом, как отмечает Биб, размеры этого урагана были заметно больше, чем сегодня — он мог вместить в себя не одну, а сразу три Земли. Почему его площадь уменьшается и как этот процесс влияет на поведение всего пятна в целом, ученые пока не знают.

Большое красное пятно Юпитера в естественной цветовой гамме
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn Jonsson
НАСА опубликовало первые "реалистичные" снимки красного пятна Юпитера

Астрономы НАСА закрыли этот пробел в знаниях, проанализировав данные, которые зонд Juno собирал на протяжении последних 1,5 лет работы на орбите Юпитера. За это время он успел сблизиться с планетой и ее пятном больше десяти раз и получить первые детальные научные данные по их внутренней структуре.

Объединив их со снимками пятна в недавнем прошлом, полученными при помощи камер "Вояджеров" и "Хаббла", ученые смогли раскрыть тайны эволюции этого загадочного урагана, и выяснить, что отличает большое пятно Юпитера от его "младших братьев" на Земле.

В частности, снимки с Juno подтвердили, что площадь урагана действительно уменьшается — его длина и ширина каждый год сокращаются примерно на 0,04 градуса, что эквивалентно примерно 48 километрам. Для сравнения, диаметр самого мощного урагана последних лет, Сэнди, составлял примерно 1500 километров.

Механизм разогрева атмосферы великим красным пятном Юпитера
© Фото : Art by Karen Teramura, UH IfA, James O’Donoghue
Астрономы: красное пятно Юпитера оказалось гигантской "грелкой"

По словам Биб, ученые ожидали, что сокращение в площади заставит ветра Большого красного пятна двигаться еще быстрее, как это происходит в "умирающих" земных ураганах. Ничего подобного не происходит на Юпитере – вместо этого "вечный ураган" начал расти вверх, охватывая все более высокие слои атмосферы планеты. Вдобавок, в последние годы начал меняться и цвет урагана – пятно становится все более темным, меняя свой цвет с кремового на черно-оранжевый.

Причины всех этих изменений остаются загадкой для ученых, и пока не понятно, стабилизируется ли ураган или он по-прежнему будет уменьшаться в длину и ширину. На текущий момент времени астрономы не исключают возможности того, что самый большой ураган Солнечной системы закончит свое существование уже в ближайшие 5-10 лет.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yurmur2
Люди работают. Делают открытия.
17:25
14.03.2018
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