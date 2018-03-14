Папская академия наук скорбит в связи с кончиной атеиста Хокинга

РИМ, 14 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Папская академия наук выразила соболезнования в связи с кончиной великого британского физика Стивена Хокинга.

"Мы глубоко опечалены известием о кончине нашего выдающегося члена Стивена Хокинга, который был так верен нашей Академии", — сообщила Академия в Twitter.

Папская академия наук была основана в 1936 году Римско-католической церковью для исследования математических, физических и естественных наук в контексте связанных с ними вопросов богословия. Несмотря на свой атеизм, Хокинг был принят в ряды ее академиков в 1986 года и с тех неоднократно участвовал в проводимых ее мероприятиях.

"За всю жизнь Хокинг встречался с четырьмя понтификами, которым он рассказал "как хотел бы развивать отношения между религией и наукой", — отмечается в сообщении.

"Давайте молиться Господу, чтобы он принял его в своей славе", — пишет Академия.

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался утром в среду на 77-м году жизни. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.