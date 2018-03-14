НАСА выбрало имя для "предтечи Плутона", куда летит зонд New Horizons

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Карликовая планета 2014 MU69, следующая цель зонда New Horizons, получила первое полуофициальное имя – "Ультима Туле", или просто "Ультима", сообщает пресс-служба НАСА.

"MU69 станет границей мира для человечества, подобно тому, как эту роль играл мифический остров Туле для древних греков. Наш зонд сейчас покидает границы уже изученных нами миров Солнечной системы, сближаясь с космическим Туле. Так как он будет самым далеким объектом, который когда-либо посещал космический корабль, мне нравится называть его Ультимой, символом высшего прогресса, которого удалось достичь НАСА", — заявил Алан Стерн, руководитель миссии.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно две трети пути до своей следующей цели, карликовой планеты 2014 MU69, которую он достигнет в начале следующего года. Каждый день зонд пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии относительно близких койперовских объектов и прочих небесных тел, а также наблюдая за изменениями в составе и свойствах окружающей его материи.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Первые детальные фотографии этой карликовой планеты могут быть получены летом этого года, когда New Horizons временно выйдет из спячки и проверит работу всех своих научных инструментов. Как надеются ученые, эти снимки и данные помогут им оптимизировать программу наблюдений и понять, угрожает ли зонду опасность на ближайших подступах к 2014 MU69.

На этой неделе Стерн и его команда подвели итоги конкурса, который научная команда New Horizons проводила среди пользователей сайта НАСА и Института SETI в ноябре прошлого года. В его рамках участники миссии предложили публике поучаствовать в выборе имени для 2014 MU69, отправляя свои варианты его названия и их объяснения. Лучшие версии и победитель конкурса должны были быть опубликованы в начале января этого года.

Эта идея оказалась настолько популярной среди пользователей сети, что ученым пришлось продлить конкурс на три дня, и затем изучить 115 тысяч заявок и 34 тысячи новых имен для 2014 MU69, и выбрать 37 самых удачных из них. Девять из них были предложены Стерном и его коллегами, а 29 – посетителями сайтов НАСА и Института SETI.

В конечном итоге убедительную победу в этих "выборах" одержал остров Туле – такое имя предложило сразу 40 любителей астрономии, и оно больше всего понравилось научной команде New Horizons. Помимо мифической "окраины мира", большие шансы на победу были у горы Олимп, Фаросского маяка, реки Рубикон, Абеоны, древнеримской богини далеких путешествий, первочеловека Пангу из китайских мифов и легенд, а также десерт тирамису.

Как отмечают ученые, пока не совсем ясно, какое официальное имя получит 2014 MU69, так как пока астрономы не до конца уверены, является ли этот мир единым целым или системой из двух небольших карликовых планет. Когда New Horizons сблизится с ним и получит однозначный ответ на этот вопрос, НАСА передаст свои предложения по имени "предтечи Плутона" в Международный астрономический союз.