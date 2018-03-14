Ученые связали потерю слуха с курением

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Злоупотребление табаком не только приводит к развитию рака легких и проблем с сердцем, но значительно повышает шансы потерять слух. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nicotine and Tobacco Research.

"Если мы хотим избежать дальнейшего распространения глухоты, мы должны бороться и с эпидемией курения", — заявил Ху Хуаньхуань, сотрудник Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, сегодня на Земле насчитывается примерно 1,1 миллиарда курильщиков, большая часть которых живет в развивающихся странах и государствах переходного типа. Последние исследования британских медиков показали, что примерно 60% курильщиков умирает преждевременно из-за проблем, связанных с табаком.

Хуаньхуань и его коллеги открыли еще одно негативное последствие курения. Они изучили данные мониторингового проекта J-ECOH, следившего за здоровьем примерно 50 тысяч жителей Японии. В проект попали работники 12 крупнейших корпораций страны с 2008 по 2016 год.

Авторы этого исследования пытались понять, как работа на промышленных предприятиях и на прочих опасных объектах может влиять на здоровье людей, в том числе и на их слух. Японские медики воспользовались архивом данных J-ECOH для того, чтобы проверить, есть ли связь между курением и различными проблемами со слухом.

Как оказалось, подобная зависимость действительно существовала — в среднем, курильщики примерно в 1,6 раза чаще полностью или частично теряли слух по сравнению с некурящими людьми, вне зависимости от их экономического положения, типа работы и других факторов риска.

Сигареты и прочие табачные изделия повышали риск заполучить глухоту не навсегда – примерно через пять лет после того, как участники опроса бросали курить, эта вероятность снижалась до типичных значений для некурящих японцев. Подобная особенность курения, как считают авторы статьи, является еще одним стимулом для тех людей, которые пытаются отказаться от этой вредной привычки.