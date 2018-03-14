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РИА Наука
РИА Наука

Сибирские ученые разрабатывают биологический кардиостимулятор

12:5914.03.2018
(обновлено: 14:12 14.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевСердцебиение. Архивное фотоСердцебиение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев

НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Российские ученые серьезно продвинулись в разработке биологического кардиостимулятора. Он будет состоять из клеток организма самого пациента, сообщило издание РАН "Наука в Сибири".

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© Fotolia / vchalup
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Исследование проводят специалисты из медицинского центра имени Е.Н. Мешалкина, Института цитологии и генетики СО РАН и Московского физико-технического института.

С проблемой нарушения сердечного ритма, когда сердце начинает биться очень медленно, люди сталкиваются достаточно часто. Причиной может быть возраст или перенесенное заболевание. Сейчас для восстановления ритма пациенту вживляют искусственный электрический кардиостимулятор. Его часто приходится менять, электроды и батарейки также изнашиваются и ломаются. Есть риск занести инфекцию в сердце.

© Фото : СО РАН/Диана ХомяковаИсследователи из Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина, ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН и Московского физико-технического института разрабатывают биологический кардиостимулятор для восстановления ритма сердца
© Фото : СО РАН/Диана Хомякова
Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина, ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН и Московского физико-технического института разрабатывают биологический кардиостимулятор для восстановления ритма сердца

"В мире давно витает идея о создании биологического кардиостимулятора. Мы поставили перед собой задачу: продвинуться на шаг вперед и разработать систему, которая позволяла бы сделать альтернативу искусственным электрическим кардиостимуляторам", — говорит начальник отдела разработки, координации и внедрения научной деятельности НМИЦ имени Мешалкина Артема Стрельникова.

В основе разработки — идея о внедрении в сердце его же биологических клеток, которые будут генерировать электрические импульсы. Такие клетки называются пейсмекерными. В норме они присутствуют в сердце и отвечают за генерацию ритма сокращений. Концепция проекта заключается в том, чтобы создать аналог этих клеток или разработать технологию их получения в пробирке и затем имплантировать обратно в тело пациента.

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© Фото : пресс-служба Университета ИТМО
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"На сегодняшний день основные методы хирургической трансплантации уже созданы, первичные клетки с электрической активностью получены, подложки сформированы — доказано, что нужные клетки там растут, взаимодействуют друг с другом и генерируют электрические импульсы. Следующий этап: первичная имплантация пейсмекерных клеток лабораторным свиньям", — отмечает издание.

Ученые планируют выяснить, как долго клетки будут функционировать в крупном организме и насколько эта технология применима в медицине. Также уже на стадии фундаментального исследования формируется база для внедрения в клиническую практику. Успех эксперимента откроет путь к доклиническим и клиническим испытаниям, к которым ученые рассчитывают перейти в ближайшие пять лет.

© Фото : СО РАН/фото предоставлено исследователямиХарактеристика КМ (25 день дифференцировки) методом ИФ окрашивания к маркеру кардиомиоцитов TnT (красный), делящихся клеток (Ki67), вентрикулярных КМ (MLС2) и пейсмейкеров (HCN4)
© Фото : СО РАН/фото предоставлено исследователями
Характеристика КМ (25 день дифференцировки) методом ИФ окрашивания к маркеру кардиомиоцитов TnT (красный), делящихся клеток (Ki67), вентрикулярных КМ (MLС2) и пейсмейкеров (HCN4)

 

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