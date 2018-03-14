Ученые прогнозируют усиление снегопадов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые ожидают увеличения снегопадов в XXI веке по всей России, говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России".

"В XXI веке осадки на территории России, в целом, будут возрастать, причем наиболее значительный их рост ожидается зимой. Зимой увеличение осадков ожидается на всей территории России", — говорится в докладе, представленном в Почвенном институте имени В.В.Докучаева.

Как уточняют ученые, если в начале XXI века рост осадков мал, а к середине века он усиливается, особенно в восточных и северных регионах России.

"Рост летних осадков наиболее значим, главным образом, на севере и востоке России. На юге европейской части России – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – ожидается усугубление засушливых (в среднем за год) условий", — говорится в докладе.

При этом вероятно более "резкое" выпадение осадков в виде отдельных ливней или снегопадов, больше сильных паводков и наводнений. На европейской части России зимой ожидается увеличение числа суток с аномально большим количеством осадков, а летом – напротив, их уменьшение, говорится в исследовании.