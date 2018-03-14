Ученые доказали, что рождение ребенка ухудшает состояние зубов женщин

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Заведение большого числа детей оказалось вредным для здоровья зубов женщин – они теряют примерно четыре зуба при появлении третьего ребенка в семье. К подобному выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Epidemiology & Community Health.

"Наше исследование показывает, что мы должны постоянно вести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а также заставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматолога для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", — пишут Франк Габель из Гейдельбергского университета (Германия) и его коллеги.

В большинстве развитых стран мира давно существует представление о том, что вынашивание и рождение ребенка никогда не проходит бесследно для организма матери. Сильнее всего, согласно этим поверьям, от этого страдают кости и зубы женщин – за каждого ребенка, как любили говорить повивальные бабки, мать расплачивается одним зубом.

Габель и его коллеги выяснили, что повитухи недооценивали "разрушительный потенциал" процесса продолжения рода, проанализировав данные, которые собирали медицинские и социальные службы 27 стран Европы и Израиля в рамках проекта SHARE.

В нем участвовало примерно 120 тысяч пожилых мужчин и женщин, согласившихся на всесторонние наблюдения за их жизнью на протяжении нескольких лет, в том числе и за тем, в каком состоянии находились их зубы и кости.

Авторы статьи воспользовались этим набором данных, и сопоставили состояние зубов участников SHARE с тем, как много детей они имели и какой диетой они питались. Когда ученые убрали все побочные факторы, они обнаружили любопытную закономерность, которая подтвердила народные поверья.

Как оказалось, между состоянием зубов и числом детей действительно существовала связь, однако она проявлялась далеко не всегда и не везде – она была характерна только для женщин, рожавших как минимум три раза. Как правило, у таких многодетных матерей было в среднем на 4,27 зуба меньше, чем у женщин, имевших два или одного ребенка. Последующие дети "отнимали" у них примерно по половине зуба.

Что интересно, для мужчин подобная закономерность была совершенно нехарактерной, что говорит о том, что она имела исключительно биологическое происхождение, связанное с особенностями работы организма женщин.

Эту взаимосвязь, как считают авторы статьи, следует учитывать медикам и социальным службам при разработке стратегий по защите здоровья женщин и продления их жизни. В ближайшее время Габель и его команда планируют провести повторные наблюдения и эксперименты, которые, как они надеются, помогут им подобрать оптимальную стратегию для борьбы с данным феноменом.