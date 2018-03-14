Эксперты рассказали о потеплении климата в России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Потепление климата в России продолжится весь XXI век, при этом скорость роста температуры будет выше, чем в среднем на Земле, говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", представленном в Почвенном институте имени В.В.Докучаева.

"Все без исключения современные климатические модели предсказывают потепление климата России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему", — говорится в докладе.

Как уточняют ученые, наибольший рост приземной температуры ожидается зимой, усиливаясь к северу, достигая максимальных значений в Арктике. Летом, напротив, зональность потепления в России практически не выражена.

"Вследствие изменения глобального климата ожидаются изменения частоты и (или) интенсивности экстремальных явлений погоды. Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России; во все сезоны преобладает увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха", — отмечается в докладе.

При этом статистически значимые региональные изменения длительности волн тепла и холода ожидаются на значительной части территории России уже к середине XXI века и существенно усилятся к его концу, распространяясь почти на всю территорию страны.

Ожидается более быстрое сокращение длительности зимних волн холода по сравнению с увеличением продолжительности волн тепла летом, говорится в докладе.