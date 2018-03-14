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РИА Наука
РИА Наука

Если кто-то и знал все о черных дырах, то это был Стивен Хокинг

10:1514.03.2018
(обновлено: 11:22 14.03.2018)
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© AFP 2018 / Justin Tallis Британский ученый Стивен ХокингБританский ученый Стивен Хокинг
© AFP 2018 / Justin Tallis

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Британский физик-теоретик, доказавший, что черные дыры излучают, автор научно-популярных бестселлеров о происхождении Вселенной Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни.

Британский ученый Стивен Хокинг. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Cowie
Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Один из ярчайших ученых и мыслителей современности родился в 1942 году в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет, где изучал физику, и защитился по теме расширяющейся Вселенной. Хокинга интересовали космологии и квантовая гравитация.

В молодом возрасте у него диагностировали тяжелое неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз. Ученый оказался прикован к инвалидному креслу, потерял способность говорить. Несмотря на это, он продолжал работать, читать лекции, писать книги.

Хокинг изучал понятие пространственно-временной сингулярности — точки в центре черных дыр — и использовал его для объяснения возникновения Вселенной. Вместе с математиком Роджером Пенроузом он написал эссе "Сингулярность и геометрия пространства-времени", за что получил премию Адамса. Позже доказал, что если Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, то она должна была возникнуть из точки с бесконечной плотностью, то есть начаться с сингулярности. Однако квантовые флуктуации привели ее к Большому взрыву и быстрому расширению.

Британский ученый Стивен Хокинг. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Биография Стивена Хокинга

Занимаясь черными дырами — объектами с бесконечной массой и плотностью, поглощающие все вокруг, — Хокинг вместе с коллегами вывел законы их механики по аналогии с термодинамикой. А в 1975 году он предположил, что черные дыры излучают фотоны. Это противоречило теории относительности, но следовало из квантовой механики. Черные дыры светятся, словно раскаленные тела, излучая энергию и постепенно "испаряясь" (позже, правда, Хокинг доказывал, что площадь черных дыр не изменяется). Это теперь вполне доказанное явление назвали излучением Хокинга. 

Занявшись теорией инфляции, согласно которой темпы расширения Вселенной со временем замедлились, Стивен Хокинг утверждал, что понятие начала Вселенной вовсе может быть неопределенным, поскольку до Большого взрыва не существовало времени. Он также отказался от понятия сингулярности как момента рождения Вселенной и ввел понятие "полюса", то есть места без границ в начале мироздания. Эти работы составили книгу "Краткая история времени", опубликованную в 1988 году. Она стала бестселлером и сделала Хокинга мировой знаменитостью.

Сверхмассивная черная дыра в представлении художника, вырабатывающая сверхсильные ветра
© Фото : ESA/ATG medialab
Стивен Хокинг признал, что у черных дыр есть "мягкие волосы"

При описании свойств черных дыр сталкиваются две главные физические теории — теория гравитации и квантовая механика. Нужно принять либо одну, либо другую. По теории гравитации все тела и частицы, падая в черную дыру, исчезают в ней, а вместе с ними и вся информация. Однако это противоречит квантовой механике, согласно которой информация остается во Вселенной навсегда, хотя практически ее считать невозможно (по крайней мере, пока). Информационный парадокс попытался решить Стивен Хокинг в 2004 году, однако не сильно преуспел. Он заявил, что информация, исчезнувшая в черной дыре в одной из Вселенных, возникает в другой — параллельной Вселенной. Сам информационный парадокс он назвал "величайшей ошибкой".

Стивен Хокинг опубликовал множество научно-популярных книг, многие из которых переведены на русский язык, в том числе "Мир в ореховой скорлупке", "Большое, малое и человеческий разум", "Будущее пространства-времени", серия детских книжек "Джордж и тайны Вселенной".

© Фото : Розовый жирафСтивен Хокинг, Люси Хокинг. "Джордж и большой взрыв"
© Фото : Розовый жираф
Стивен Хокинг, Люси Хокинг. "Джордж и большой взрыв"
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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
romanoff.z2011
Очень жаль. Ушёл один из величайших учёных Земли.
10:28
14.03.2018
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