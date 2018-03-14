Люди и клещи: зачем генетики копаются в домашней пыли

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Весной и летом у аллергиков обострение, но вовсе не из-за цветочной пыльцы, как думают многие. Медики склонны винить в этом домашнюю пыль, точнее, населяющих ее микроскопических клещей, которые быстро размножаются после отключения отопления, когда воздух в помещении уже не такой сухой.
"Пока работает центральное отопление, влажность в квартирах низкая. Клещи домашней пыли обычно погибают в таких условиях. Но весной и летом относительная влажность достигает 55 процентов и выше, и клещи способны сильно расплодиться. В прибрежных городах, особенно в тропиках, они размножаются круглый год. По разным оценкам, от 60 миллионов до миллиарда человек в мире страдают аллергией на этих клещей", — рассказывает акаролог Павел Климов, ведущий научный сотрудник Тюменского государственного университета и Университета Мичигана (США).
Клещи домашней пыли водятся в квартирах, на дачах, в театрах, детских садах, в креслах автомобилей — везде, где много людей, постельных принадлежностей, ковров, мягкой мебели и игрушек. Но разглядеть этих членистоногих можно только в микроскоп под большим увеличением. Питаются они отмершими чешуйками кожи людей и животных, перьями, шерстью. А воду извлекают из атмосферного воздуха. Для этого специальные железы вырабатывают гигроскопический раствор, который течет по полуоткрытому каналу на теле клеща и, впитав влагу из воздуха, поступает затем в ротовую полость.
"В желудке клеща проглоченная пища обволакивается перитрофической мембраной, куда впрыскиваются пищеварительные ферменты. Переваренная пища вместе с ферментами проходит по пищеварительному тракту и выводится наружу в виде микроскопических фекальных шариков, полных ферментами, — болюсов. Когда человек садится в мягкое кресло, касается рукой обивки дивана, болюсы поднимаются в воздух. Попадая на кожу или в легкие, они разрушают тонкие клеточные стенки. И возникают аллергия, различные респираторные заболевания, раздражение кожи", — поясняет ученый.
Белковый вредитель
Известно более трех десятков видов клещей домашней пыли, но только три доставляют неприятности человеку: Dermatophagoides pteronyssinus (его аллерген — Der p), Dermatophagoides farinae (аллерген — Der f) и Euroglyphus maynei (аллерген — Eur m). Европейские ученые, изучая домашнюю пыль в 2000-2002 годах, установили, что в ней преобладают первые два вида. Причем D. pteronyssinus предпочитает страны с более холодным климатом. Этот вид господствовал в московских квартирах в 1980-2000-е годы. За последнее десятилетие ситуация изменилась: теперь в домашней пыли преобладает D. farinae. Почему — ученые пока не знают.
Вызывающие аллергию ферменты — это гликопротеины, соединения белков и сахаров. Другой аллерген, белок Ниманна — Пика, содержится в секрете, выделяемом половыми органами клещей. Достаточно ста клещей на грамм пыли, чтобы вызвать болезненную реакцию у ребенка. Если клещей очень много, это способствует развитию заболеваний: аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита.
Аллергическая реакция на клещей возникает, как правило, вечером и ночью, когда человек в постели, при посещении театра и кинозала, в поезде. Во влажные сезоны аллергия обостряется. При первых же симптомах следует обратиться к врачу-иммунологу: он стандартными тестами установит молекулу вещества, вызывающего аллергию. Ее источником могут быть клещи, пыльца, некоторые пищевые продукты или домашние животные.
Геном расшифрован и опубликован
"Мы изучили эволюцию клещей домашней пыли и выяснили, что они отделились от паразитических предков примерно 120 миллионов лет назад, задолго до появления человека. Вероятно, клещи селились в гнездах птиц и местах отдыха млекопитающих. Человеческое жилье тоже им понравилось. Эти клещи не питаются кровью, они сапрофиты, то есть потребляют отмершие ткани: ороговевшие клетки кожи, грибки, частички пищи", — поясняет ученый.
"У человека транспозоны занимают до 80 процентов генома. Они могут перемещаться по ДНК и встраиваться случайным образом, создавая опасные, порой смертельные мутации. Механизмы, регулирующие перемещение транспозонов и защиту от них, очень важны", — рассказывает Климов.
У большинства организмов паразитическую ДНК выявляет особый тип молекул — пиРНК, кодирующая белок Piwi, убийцу транспозонов. У клещей домашней пыли, как выяснила группа Климова, действует другой механизм. У них в геноме есть что-то вроде "каталога" транспозонов. Когда фрагмент паразитической ДНК транскрибируется, то есть превращается в опасную активную форму РНК, вырабатываемые "каталогом" микроРНК клеща ее сканируют. Если совпадение найдено, запускается синтез многочисленных копий специфической микроРНК — сиРНК, которые разрезают опасного агента ферментами и таким образом блокируют его. Например, предотвращают "размножение" транспозона и вставку его копий в геном.
"Необходимо детально изучить различные механизмы защиты от транспозонов. Это может привести к развитию новых медицинских технологий и методов защиты геномов от генетических паразитов. МикроРНК, помимо защиты от транспозонов, участвуют в регуляции экспрессии генов. Это имеет огромное значение для молекулярной биологии и медицины. Например, гены патогенных организмов или гены с опасными мутациями могут быть "выключены" с помощью микроРНК без вреда для человека", — отмечает эксперт.
Расшифровка генома важна и для поиска пестицидов, снижающих численность этих клещей (то есть, по сути, генетического оружия против определенного вида), для открытия и изучения новых аллергенов, поскольку белки, вызывающие иммунные реакции у человека, закодированы в геноме. Информацию о геноме клещей домашней пыли Климов с коллегами разместили в открытом доступе, чтобы любой исследователь мог ею воспользоваться.