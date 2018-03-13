МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Скотт Келли, бывший командир экипажа МКС, больше не является полным близнецом своего брата Марка Келли, сообщает LiveScience.
Братья Келли участвовали в эксперименте НАСА: медики пытались оценить, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека. Скотт и Марк — однояйцевые близнецы со схожим образом жизни — оба астронавты. Последнее обстоятельство сделало эксперимент максимально "чистым" и строгим.
К примеру, молекулярные биологи обнаружили, что так называемые теломеры, концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Это указывает на некоторое "омоложение" клеток Скотта Келли. С другой стороны, были и негативные изменения – микрофлора его кишечника стала другой: в организме командира МКС начали чаще появляться воспаления, а состояние его костей несколько ухудшилось из-за жизни в невесомости.
Недавно Мейсон и его коллеги проанализировали то, как поменялась структура ДНК и активность некоторых генов Скотта Келли. Как шутят ученые, теперь его нельзя считать полноценным близнецом Марка – примерно 7% его генов работают совсем не так, как они функционировали до полета на МКС.
Команда Мейсона еще не завершила анализ данных. Сейчас ученые пытаются найти так называемые "космические гены", отвечающие за приспособление человека к жизни в невесомости. Их открытие, как надеются биологи, поможет понять, как лучше всего защитить человека при полете на Марс или при жизни на поверхности Луны и прочих небесных тел.