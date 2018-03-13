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РИА Наука
РИА Наука

НАСА: жизнь в космосе "радикально поменяла" ДНК астронавта

15:3013.03.2018
(обновлено: 16:10 13.03.2018)
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© NASAСкотт (слева) и Марк (справа) Келли, астронавты НАСАСкотт (слева) и Марк (справа) Келли, астронавты НАСА
© NASA

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Скотт Келли, бывший командир экипажа МКС, больше не является полным близнецом своего брата Марка Келли, сообщает LiveScience.

Астронавт Скотт Келли (слева) и его брат-близнец Марк Келли. Архивное фото
© Flickr / NASA
В НАСА выяснили, что год жизни в космосе омолодил клетки Скотта Келли
"Когда Скотт отправился в космос, в его организме произошел целый ворох изменений в работе отдельных генов. Часть из них исчезла после возвращения на Землю, но другие перемены никуда не пропали, включая изменения в работе иммунной системы и сетчатки глаз. Столь большое количество изменений говорит о том, что тело в прямом смысле пыталось приспособиться к совершенно новой, "чужой" среде обитания", — заявил Кристофер Мейсон, руководитель проекта NASA Twins Study.

Братья Келли участвовали в эксперименте НАСА: медики пытались оценить, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека. Скотт и Марк — однояйцевые близнецы со схожим образом жизни — оба астронавты. Последнее обстоятельство сделало эксперимент максимально "чистым" и строгим.

Астронавт NASA Скотт Келли
© NASA
Ученые назвали новую угрозу для длительной жизни в космосе
Забрав пробы крови и других тканей перед и после годичной командировки Скотта на МКС, медики НАСА сравнили их с аналогичными образцами, полученными от Марка. Так открылись интересные различия, которые вызвала жизнь в космосе. 

К примеру, молекулярные биологи обнаружили, что так называемые теломеры, концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Это указывает на некоторое "омоложение" клеток Скотта Келли. С другой стороны, были и негативные изменения – микрофлора его кишечника стала другой: в организме командира МКС начали чаще появляться воспаления, а состояние его костей несколько ухудшилось из-за жизни в невесомости.

Недавно Мейсон и его коллеги проанализировали то, как поменялась структура ДНК и активность некоторых генов Скотта Келли. Как шутят ученые, теперь его нельзя считать полноценным близнецом Марка – примерно 7% его генов работают совсем не так, как они функционировали до полета на МКС. 

Спускаемая капсула корабля Союз ТМА-18М с участником годовой миссии Скоттом Келли. 2 марта 2016
© РИА Новости / Кирилл Кудрявцев/Фотография предоставлена пресс-службой Роскосмоса
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Брат-близнец астронавта Келли не нашел в нем существенных изменений
Помимо участков ДНК, связанных с работой иммунитета и глаз, сильнее всего поменялась работа тех генов, которые отвечают за формирование костей, починку мутаций и реакцию на недостаток кислорода и избыток СО2. По словам генетиков, не все эти изменения были однотипными – часть генов была "отключена", а другие, наоборот, стали более активными.

Команда Мейсона еще не завершила анализ данных. Сейчас ученые пытаются найти так называемые "космические гены", отвечающие за приспособление человека к жизни в невесомости. Их открытие, как надеются биологи, поможет понять, как лучше всего защитить человека при полете на Марс или при жизни на поверхности Луны и прочих небесных тел.

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