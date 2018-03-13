Крупнейший в мире телескоп FAST обнаружил 11 новых пульсаров

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который на данный момент является крупнейшим в мире, с момента запуска смог обнаружить 11 новых пульсаров, сообщила во вторник Государственная астрономическая обсерватория Китая.

Как сообщает газета China Daily, с момента запуска телескопа в сентябре 2016 года он обнаружил 51 звезду, которые по своим характеристикам сходны с пульсарами, и 11 из них были подтверждены обсерваториями других стран, как новые пульсары.

Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам, началось в марте 2011 года. FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года в отдалённом горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов).