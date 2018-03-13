Центр лазерных и оптических технологий планируется создать в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Международный центр лазерных и оптических технологий создадут российский холдинг "Швабе" и один из ведущих вузов Китая — Хуачжунский университет науки и технологий — это предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое подписали генеральный директор Научно-исследовательского института "Полюс" (входит в холдинг "Швабе") Евгений Кузнецов и директор Национального инжинирингового центра лазерной обработки материалов университета Жу Сяо.

"Мы рассчитываем, что это российско-китайское партнерство значительно усилит возможности обеих стран в области создания высокотехнологичной лазерной техники, а также станет хорошим импульсом для выхода отечественной фотоники на новый уровень развития. В рамках создания совместного производства будет сформирован целый научно-технологический задел именно в направлении промышленных лазеров. Эта отрасль сегодня стремительно развивается и нуждается в инновациях. Заострить внимание в рамках взаимодействия планируется на дисковых лазерах, которые сейчас преимущественно требуются в тяжелом машиностроении, автомобилестроении и аэрокосмическом секторе", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов, комментируя подписанное соглашение.Пресс-служба холдинга уточняет, что центр планируется построить на территории НИИ "Полюс".