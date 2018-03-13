Финский ученый рассказал о связи между курением и развитием психозов

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар — РИА Новости. Люди, выкуривающие по меньшей мере десять сигарет в день, подвержены более высокому риску развития психозов, чем те, кто не курит, говорится в исследовании научного сотрудника Финской академии наук, профессора Юко Миеттунена (Jouko Miettunen), опубликованном в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

"Это было большое исследование, в результате которого выяснилось, что ежедневное и частое курение связано с последующим риском психозов. Курение, начавшееся в раннем возрасте, было большим фактором риска", — отмечает Миеттунен. По его словам, профилактика курения среди подростков может положительно повлиять на их психическое здоровье во взрослой жизни.

Первоначально в исследовании участвовали девять тысяч жителей Северной Финляндии 1986 года рождения, но в 2001-2002 годах группу расширили. В итоговую выборку вошли 6081 человек, которые ответили на вопросы о психических переживаниях, употреблении алкоголя и наркотиков. Наблюдения за участниками исследования продолжались, пока им не исполнилось 30 лет.

Еще одно исследование касалось влияния каннабиса, результаты этой работы опубликованы в "Британском журнале психиатрии" . Здесь ученые пришли к аналогичным выводам.

"Мы обнаружили, что молодые люди, которые употребляли каннабис не менее пяти раз, имели более высокий риск развития психоза <…>. По возможности мы должны стремиться предотвращать употребление каннабиса подростками", — приводит журнал слова ученого Антти Мустонена.

Исследования велись в рамках проекта Юко Миеттунена "Тенденции и взаимодействие факторов риска в психотических расстройствах — исследование населения Северной Финляндии в 1966 и 1986 годах", который финансировался финской Академией наук. Опубликованные статьи станут частью будущей докторской диссертации Мустонена о связи между употреблением алкоголя и наркотиков и риском психозов. В исследовании участвовали ученые Университета Оулу, Кембриджского университета и Университета Квинсленда.