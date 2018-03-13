"Зеленая" энергетика станет одной из тем "Часа Земли-2018"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Развитие "зеленой" энергетики станет одной из ключевых тем десятой ежегодной экологической акции "Час Земли", которая пройдет по всему миру вечером 24 марта, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

"Развитие альтернативной энергетики станет одной из ключевых тем "Часа Земли-2018". Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), безусловно, входят в топ-лист сфер глобальной технологической конкуренции и перестройки мировой экономики. Как бы скептически вы ни относились к ВИЭ, это факт, который нельзя игнорировать", — заявил руководитель программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в фонде, сегодня без учета крупных гидроэлектростанций доля ВИЭ в России по выработке электроэнергии составляет около 1%. Связано это, в первую очередь, с высокой себестоимостью ВИЭ, долгими сроками окупаемости проектов и доступностью газа. Во-вторых, развитие ВИЭ не решает проблему выработки тепла, что для России жизненно важно. В-третьих, в России развитию солнечной и ветровой генерации препятствует избыточная правовая регуляция — для ветровых установок она повышает капитальные затраты на 20-40%.

"Тем не менее с каждым годом мощности вводимых объектов ВИЭ растут. Для России ВИЭ — это, прежде всего, освоение передовых технологий и компетенций с перспективой экспорта высокотехнологичной продукции. Россия уже достигла определенных результатов в производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, начала развитие технологической базы ветроэнергетики", – добавили в WWF.

При этом использование ВИЭ уже сегодня полностью рентабельно при энергоснабжении изолированных и удаленных энергорайонов и позволяет существенно повысить качество жизни россиян, проживающих на этих территориях, подчеркнули в фонде.

"Глобальный прогресс продолжится, рано или поздно Россия вступит в эпоху массового развития ВИЭ. Развитие отрасли будет способствовать научно-техническому прогрессу в электроэнергетике, обеспечению долгосрочной энергетической безопасности и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду", – уточнили в WWF.

Предложения WWF

Для развития отрасли фонд предлагает изменить законодательную базу, в том числе Земельный и Градостроительный кодексы, регулирующие строительство и эксплуатацию объектов ВИЭ.

"Согласно Градостроительному кодексу РФ ветроустановки считаются объектами капитального строительства и на них распространяются те же требования, что и на небоскребы. Однако в отличие от зданий, ветроустановки являются типовым оборудованием, не требующим прохождения экспертизы в каждом случае", – уточнили в WWF.

Кроме того, согласно нормам пожарной безопасности, к объекту должны вести две независимые дороги, причем их ширина должна быть значительно больше, чем реально требуется при эксплуатации. Строительство дорог существенно повышает стоимость проектов, добавили в фонде.

"И это лишь самые яркие примеры. Отмена избыточных требований к строительству и эксплуатации проектов ВИЭ повысит их инвестиционную привлекательность и снизит стоимость "зеленой" энергии. Введение национальной системы регулирования выбросов парниковых газов будет содействовать перетоку капитала из традиционной энергетики в альтернативную, что также даст дополнительный импульс для развития отрасли", – заключили в фонде.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли-2018", организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". Участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является информационным агентством "Часа Земли".