Лесной тоник: на чем "сидят" дикие животные

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Некоторые звери и птицы в естественных условиях порой ведут себя неадекватно. Причина тому — необычные лакомства, способные вызвать зависимость. РИА Новости выяснило, отчего дикие животные сходят с ума.

Медведи

Один из самых свирепых и опасных хищников, медведь, если он не голоден, обычно не проявляет агрессии к человеку и даже побаивается его. Однако под влиянием растительного "допинга" зверь ведет себя иначе.

Ученый-охотовед Сергей Корытин в книге "Тигр под наркозом" рассказывает, что ученые-ботаники в приморской тайге однажды столкнулись с весьма странным медведем — он рычал и рвал кусты при виде людей, шатался около палатки. После того как косолапый удалился, ученые прошли по его следам и выяснили, что он съел огромное количество соцветий аралии маньчжурской — небольшого деревца, растущего на Дальнем Востоке. Очевидно, от большой дозы аралии зверь сильно взбодрился.

Сейчас это растение хорошо изучено. Известно, что тонизирующий эффект оказывают тритерпеновые сапонины — сложные органические соединения, раствор которых пенится (отсюда и название от латинского sapo — мыло). Они содержатся также в корне женьшеня.

Женьшень и аралия маньчжурская принадлежат к одному семейству — аралиевых. Туда же входит элеутерококк колючий, чей экстракт добавляют в тонизирующий напиток "Байкал".

Как пишет Корытин, иногда медведи ходят на влажные луга и моховые болота, чтобы полакомиться калганом — растением из семейства имбирных с коричневым клубнеобразным корнем. Его научное название — альпиния галанга. После него животное расслабляется, ложится спать прямо на болоте и может подпустить человека вплотную.

© РИА Новости / Алексей Куденко, CC BY 2.0 / Dick Culbert / Alpinia galanga Медведи поедают альпинию на болотах, иногда засыпая прямо на месте трапезы © РИА Новости / Алексей Куденко, CC BY 2.0 / Dick Culbert / Alpinia galanga Медведи поедают альпинию на болотах, иногда засыпая прямо на месте трапезы

Копытные

Брачные игры для самцов парно- и непарнокопытных — серьезное испытание на выносливость. Надо успеть найти партнершу, отбить или защитить ее от соперников, спариться с ней, а потом отправиться на поиски новой. Неудивительно, что олени и антилопы научились использовать природный "допинг", чтобы сохранять силы и бодрость в этом изнурительном марафоне.

Маралы выкапывают корни травы левзеи, содержащие экдистерон — стероидное соединение с тонизирующим действием.

© РИА Новости / Михаил Кухтарев, РИА Новости / О. Журба В периоды спаривания левзея помогает маралам оставаться бодрыми и полными сил © РИА Новости / Михаил Кухтарев, РИА Новости / О. Журба В периоды спаривания левзея помогает маралам оставаться бодрыми и полными сил

Лоси во время гона особенно активно поглощают красные мухоморы, захватывая даже лесную подстилку с перегноем, где находится мицелий гриба. Под действием грибных токсинов животные становятся очень агрессивными.

Лошади могут пристраститься к астрагалу — траве, способной накапливать алкалоиды и мышьяк. Зависимое животное несется на его запах, не слушая команд всадника. В больших количествах астрагал действует как нейротоксин, отравленная им лошадь постоянно переступает с места на место, трясет головой, пошатывается. У беременных кобыл астрагал вызывает выкидыши.

© Fotolia / Radu Razvan Gheorghe, NPS / Jacob W. Frank Астрагал вызывает у лошадей зависимость © Fotolia / Radu Razvan Gheorghe, NPS / Jacob W. Frank Астрагал вызывает у лошадей зависимость

Птицы

Вороны, сороки, скворцы, дрозды, сойки, индюки, попугаи и многие другие пернатые научились использовать в качестве "галлюциногенов"… насекомых. Птица садится на муравейник, распускает перья и замирает, чтобы муравьи залезли под оперение. Некоторые устраивают баню, буквально натирая насекомыми тело. При этом птица смотрит в одну точку, по клюву течет слюна.

Орнитологи выяснили, что пернатые таким образом избавляются от паразитов, ведь муравьиная кислота отпугивает и убивает насекомых. Не исключено, что она влияет и на мозг птиц.

Слоны

В Южной и Западной Африке растет дерево под названием марула, или склерокария, с крупными сладкими плодами желтого цвета. Из-за жары в них начинается брожение, и плоды превращаются в небольшие сосуды с алкогольным напитком. В 1964 году в африканском Национальном парке Крюгера выдался небывалый урожай марулы. Почти две тысячи слонов в течение нескольких недель бродили по саванне с воспаленными глазами, издавая трубные звуки. Животные искали марулу, валили деревья и поедали плоды. Потом захмелевшие гиганты направлялись к людям — громить их хижины.