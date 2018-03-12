Историю Вселенной от Большого взрыва до нашего времени показали за 10 минут

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский режиссер и монтажер Джон Бозвелл смонтировал видеоролик, в котором за 10 минут показал 13,8 миллиарда лет развития Вселенной.

Клип за четыре дня посмотрели более полумиллиона человек. За одну секунду видео нам показывают 22 миллиона лет жизни Вселенной. Наша Солнечная система начинает формироваться только на шестой минуте видеоролика.

За основу Бозвелл взял кадры и звуковые вставки из разных документальных фильмов и передач, посвященных загадкам Вселенной, а также свои собственные видеоматериалы.

Ранее Бозвелл был известен в первую очередь благодаря роликам, в которых накладывал реплики известных современных ученых, таких как Карл Саган или Нил Деграсс Тайсон, на музыку.