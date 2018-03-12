РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Первооткрыватель "троянских табличек" оказался Остапом Бендером от науки

16:3412.03.2018
07104
CC BY-SA 3.0 / Omar Hoftun / The British archaeologists James Mellaart in the middle, smoking a cigarette at the neolithic site of Çatalhöyük in TurkeyБританский археолог Джеймс МелаартБританский археолог Джеймс Мелаарт
CC BY-SA 3.0 / Omar Hoftun / The British archaeologists James Mellaart in the middle, smoking a cigarette at the neolithic site of Çatalhöyük in Turkey

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Джеймс Мелаарт, известнейший британский археолог, открывший противоречивые таблички с описанием Троянской войны, мог подделать почти все или большую часть рисунков и артефактов, которые он нашел в Турции в середине прошлого века, сообщает LiveScience.

Бронзовые изваяния античных богов, найденные израильскими аквалангистами-любителями в Средиземном море
© AP Photo / Dan Balilty
Ученые расшифровали загадочный текст о первой Троянской войне
"Все, что опубликовал или оставил за собой Мелаарт, представляет собой смесь из реальных фактов, непроверенных фактов и полных фантазий. После того, как Мелаарту запретили въезд в Турцию, он прожил еще около половины века. Судя по всему, в это время он все больше погружался в какой-то полуфантастический мир. Возможно, что так он хотел отомстить туркам и коллегам, заставляя их "копать" в неправильном направлении", — заявил Эберхард Цанггер (Eberhard Zangger), историк из Швейцарии.

Джеймс Мелаарт считается сегодня одним из самых великих археологов 20 века, живших в Британии. Раскопки, которые Мелаарт и его команда проводили в Анатолии в середине прошлого столетия, сделали его главным специалистом в истории ранней человеческой цивилизации, существовавшей на Ближнем Востоке в конце каменного века и положившей начало многим культурам античности.

Главные находки Мелаарта – стойбища Чаталгуюк, Бейджесултан и Демирджихеюк – впервые рассказали ученым о том, как возникли первые цивилизации Земли и какую роль в их эволюции сыграло сельское хозяйство, религия и другие новации того времени. Их наследие археологи, историки и даже генетики изучают до сих пор.

Помимо чистой научной славы, у британского "Индианы Джонса" был и шлейф негативной репутации, связанной с тем, что его неоднократно обвиняли в торговле историческими артефактами, а также в преувеличении или искажении своих же собственных открытий. В конечном итоге это привело к тому, что правительство Турции навсегда запретило ему проводить раскопки и даже въезжать на территорию страны.

Фрагменты меди и шлака, найденные в Чатал-Гуюке
© Фото : Ernst Pernicka
Древнейшие следы металлургии на Земле оказались "случайной" фальшивкой

Когда Мелаарт умер в 2012 году, его сын Алан случайно нашел в его доме одну из самых интересных находок Мелаарта, копию текста со стелы в стойбище Бейкёй на предположительно лувийском языке. Он передал его Цанггеру и Фреду Ваудхёйзену, специалисту в области изучения Лувии и лингвисту, знающему лувийский язык. Когда ученые прочитали этот текст, они неожиданно обнаружили, что он был связан с другим известным "центром силы" того времени, знаменитой Троей, а также с загадочными "народами моря".

Подобные заявления были встречены научным сообществом крайне скептически. Многие ученые посчитали эту находку Мелаарта изощренной подделкой, изготовленной или самим археологом, или какими-то шутниками-знатоками лувийского языка, который, как часто говорил Мелаарт, он вообще не понимал.

Цанггер очень серьезно отнесся к таким заявлениям, и попытался проверить их. Для этого он еще раз связался с Аланом Мелаартом и уговорил его предоставить ему полный доступ к квартире и мастерской великого археолога.

Первый же визит в квартиру Мелаарта обрушил все надежды швейцарского историка – он нашел целую пачку документов, которые четко указывали на то, что Мелаарт в совершенстве владел лувийским языком, а также несколько черновых версий "древнелувийского" текста, который его сын передал Цанггеру после смерти отца.

Артефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного века
© Фото : Dieter Johannes and Klaus Schmidt, Göbekli Tepe Archive, DAI
Древние жители Турции поклонялись черепам, выяснили ученые

Более того, Цанггер обнаружил множество свидетельств того, что Мелаарт посылал подобные подделки и другим историкам и лингвистам, пытаясь выдать их за реальные находки, на протяжении последних 50 лет. Некоторые из них, к примеру, копии рисунков из Чаталгуюка, британский археолог опубликовал под своим именем в самых престижных научных журналах, пользуясь заработанной ранее репутацией.

Как отмечает историк, часть из них может быть вполне реальной, что помогало "Остапу Бендеру" от археологии усыплять бдительность коллег и заметать свои следы.

"Надо мной совершили настоящее надругательство. Мелаарт не испытывал никаких угрызений совести и сомнений, разрушая жизни и карьеры тех людей, чьим доверием он пытался воспользоваться. Теперь нам будет крайне сложно разобраться, какая часть его наследия является реальной, а какая – мистификацией и обманом", — заключает Цанггер.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена