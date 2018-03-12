В WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Риск таяния в Арктике и Сибири скотомогильников с сибирской язвой очень велик, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как сообщил ранее центр "Антистихия", активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России, происходящее из-за глобального потепления, может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой, как это произошло на Ямале летом 2016 года.

"Риск таяния скотомогильников действительно очень велик, при этом неравномерен: где-то риск таяния нулевой, а где-то всё может происходить очень быстро. Надо понимать, что это долгосрочный процесс на весь XXI век. Все прогнозы говорят о том, что будет всё более глубокое летнее протаивание вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии, Колымы и Южной Сибири", – заявил Кокорин.

По его словам, происходит не просто плавное протаивание мерзлоты вниз, а быстрое вытаивание термокарста – подземного ледяного слоя. Кроме того, увеличивается весенний паводок и реки размывают берега вместе с кладбищами и могильниками. К тому же почва берегов становится мягче из-за таяния вечной мерзлоты.

"Реки подмывают скотомогильники и старые захоронения людей, умерших от сибирской язвы. Наши предки часто хоронили своих близких на высоких берегах рек, а сегодня подмытие берегов идет гораздо быстрее. Необязательно, что там кладбище с крестами – это могут быть почти незаметные могилы, таящие в себе опасность", – добавил представитель WWF.

Как считает эксперт, необходимо составить детальную карту скотомогильников и человеческих захоронений и их тщательно обследовать.

В России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий. Этот возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма, что было продемонстрировано в США в 2001 году.