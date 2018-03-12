В WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Риск таяния в Арктике и Сибири скотомогильников с сибирской язвой очень велик, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
"Риск таяния скотомогильников действительно очень велик, при этом неравномерен: где-то риск таяния нулевой, а где-то всё может происходить очень быстро. Надо понимать, что это долгосрочный процесс на весь XXI век. Все прогнозы говорят о том, что будет всё более глубокое летнее протаивание вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии, Колымы и Южной Сибири", – заявил Кокорин.
По его словам, происходит не просто плавное протаивание мерзлоты вниз, а быстрое вытаивание термокарста – подземного ледяного слоя. Кроме того, увеличивается весенний паводок и реки размывают берега вместе с кладбищами и могильниками. К тому же почва берегов становится мягче из-за таяния вечной мерзлоты.
Как считает эксперт, необходимо составить детальную карту скотомогильников и человеческих захоронений и их тщательно обследовать.
В России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий. Этот возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма, что было продемонстрировано в США в 2001 году.