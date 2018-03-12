Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Кеплер" обнаружила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых находится внутри "зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земной атмосферой, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", — рассказывает Теруюки Хирано из Технологического института Токио (Япония).

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры. После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа.

Хирано и его коллеги заметно расширили число небольших планет размером с Землю, открытых "Кеплером" в рамках К2, анализируя данные, собранные орбитальным телескопом в первые три года работы после его "воскрешения".

Как отмечают ученые, их интересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а красных карликов – небольших и тусклых звезд, живущих очень долго по сравнению с другими типами светил и отличающихся спокойным характером. За последние два года астрономы открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет, таких как Proxima b и семь небольших миров у звезды TRAPPIST-1, которые заставили планетологов считать, что первый полноценный аналог Земли будет открыт у красного карлика, а не двойника Солнца.

Как отмечает Хирано, "Кеплер" изначально был предназначен для поиска планет у более ярких и крупных светил, что усложнило поиски планет у тусклых красных карликов, чья яркость почти не меняется в тот момент, когда их спутники проходят по их диску и "заслоняют" свет.

Ученые решили эту проблему, объединив данные, собранные орбитальным телескопом, со снимками тех же красных карликов, которые были получены при помощи нескольких наземных обсерваторий, работающих в инфракрасном и оптическом диапазонах. Это позволило им понять, какие понижения в яркости были вызваны планетами, а какие – процессами в недрах светил.

В общей сложности, японским планетологам удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней. Практически все из них, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь – по температуре и климату они, скорее всего, напоминают Венеру, а не Землю.

Единственным исключением является система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три "суперземли", самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части "зоны жизни" и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем, в конце этого года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, наследник "Кеплера". Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной "большой сестрой" Земли или нет.