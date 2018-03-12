Ученые предупредили о риске вскрытия скотомогильников с сибирской язвой

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России, происходящее из-за глобального потепления, может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой, как это произошло на Ямале летом 2016 года, предупреждает Центр "Антистихия".

На территории России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Споры возбудителя сибирской язвы способны долгое время сохраняться в почве (более 50 лет), это приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий. Данный возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма, что было продемонстрировано в США в 2001 году.

"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ученые отмечают, что это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.

По данным Центра "Антистихия", в июне 2016 года на Ямале дневная температура достигала 29-34 градусов тепла.

"Рост температур в целом повышает риск развития инфекционных заболеваний, так как возбудители многих инфекций активизируются именно при теплых погодных условиях. Потепление климата способствует смещению границы распространения клещей, из-за этого люди чаще стали болеть иксодовым клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом", — отмечается в документе.