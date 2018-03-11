Илон Маск опубликовал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новое видео запуска запуск Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, состоявшегося в начале февраля.Twitter.
Как сообщило издание The Verge, видео было создано другом Маска режиссером Джонатаном Ноланом. "Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории ", — заявил Нолан, впервые продемонстрировав зрителям свой видеоролик на ежегодном фестивале South by Southwest в субботу.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке компании SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.