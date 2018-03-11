Ученые нашли алмаз с "инопланетным" льдом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Группа исследователей из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются в лабораторных условиях.

Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

Ранее стало известно, что в Якутии нашли два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Такие камни считаются очень редкими. Оба камня имеют форму октаэдра, прозрачные, с желтоватым оттенком и с небольшими включениями. Размер одного алмаза массой 97,92 карата — 26 х 17 х 21 миллиметр, второго — 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметра.