Берег Карского моря ежегодно отступает на несколько метров

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России, происходящее из-за глобального потепления, привело к эрозии берега Карского моря, который отступает со скоростью до четырех метров в год, предупреждает Центр "Антистихия".

В арктической зоне России размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Основным элементом арктической транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.

"Деградация мерзлоты на побережье Карского моря может привести к значительному усилению береговой эрозии, из-за которой в настоящее время берег отступает ежегодно на два-четыре метра", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В зону наибольшего риска также попадают Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть Якутии, значительная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского моря, Новая Земля, а также часть островной мерзлоты на севере Европейской России.

"В этих районах имеется развитая инфраструктура, в частности газо- и нефтедобывающие комплексы, система трубопроводов Надым – Пур — Таз на северо-западе Сибири, Билибинская атомная станция и связанные с ней линии электропередачи от Черского на Колыме до Певека на побережье Восточно-Сибирского моря", — подчеркивается в документе.

По данным Центра "Антистихия", протаивание мерзлых грунтов будет сопровождаться их просадками и уменьшением прочностных характеристик, что повлечет за собой угрозу надежности и устойчивости строительных конструкций и инженерных сооружений, в первую очередь — объектов хозяйственной инфраструктуры и магистральных трубопроводов.

"Это особенно существенно для севера Западной Сибири, учитывая характер ландшафта и наличие в этом регионе крупнейшей газоносной провинции", — отмечается в документе.

В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).

Ранее сообщалось, что общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей. По оценке экспертов, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.