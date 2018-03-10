МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский профессор, приехавший в 2000-х годах в Центральный архив Федеральной службы безопасности России, чтобы изучить материалы, связанные со смертью Гитлера, смог доказать его самоубийство с помощью неизвестного ранее рентгеновского снимка челюсти фюрера, хранившейся у спецслужб США. Об этом в интервью РИА Новости в канун отмечаемого 10 марта Дня работников архивов рассказал член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.

Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине. По словам Христофорова, тема, связанная с обстоятельствами смерти лидера Третьего рейха, до сих пор остается предметом разных дискуссий.

"Большая группа исследователей продолжает утверждать, что Гитлеру удалось бежать, и он чуть ли не до конца 1970-х годов благополучно жил в Латинской Америке, что у него там были дети. Но ни одного объективного доказательства при этом не приводится. Вместо этого берутся свидетельства людей, которых уже нет, и невозможно проверить, а были ли вообще эти люди", — отметил Христофоров.

"В то же время в Центральном архиве ФСБ России хранятся вещественные доказательства, которые приложены к делу о расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера. И было убедительно доказано, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Как вещественное доказательство хранятся фрагменты челюсти Гитлера. И поэтому все другие версии о судьбе Гитлера разрушаются", — добавил он.

С этим вещественным доказательством был связан один случай, о котором рассказал собеседник агентства. "В 2000-х годах в Центральный архив ФСБ России приехал американский исследователь, профессор – поработать с материалами, связанными с обстоятельствами смерти Гитлера. И он в том числе попросил показать ему фрагменты челюсти. Ему их продемонстрировали", — сказал Христофоров.

"И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны, нигде и никогда о нем не говорилось, нигде он не фигурировал", — добавил ученый.

По словам Христофорова, этот "профессор в погонах" внимательно посмотрел на снимок, на челюсть и сказал, что все совпадает. "Но если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла", — сказал Христофоров.